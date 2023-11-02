الاضطراباتُ المتنحِّية غير المرتبطة بالصِّبغي X
تمثِّل بعضُ الاضطرابات سمة متنحِّية غير مرتبطة بالصِّبغي X.وحتى يحدثَ الاضطراب، يجب أن يتلقَّى الشخص جينَين غير طبيعيين عادة، واحد من كلٍّ من الوالدين.وإذا كان كلا الوالدين يحملان جينًا غير طبيعي وجينًا طبيعيًّا، فإنَّ أيًّا منهما لا يكون لديه هذه الاضطراب (غير متأثران)، ولكنَّ لكلٍّ منهما فرصة 50٪ لتمرير الجين غير الطبيعي إلى الأطفال.لذلك، فكلُّ طفل لديه:
فرصة 25٪ لوراثة جينَين غير طبيعيين ومن ثمَّ حدوث الاضطراب (متأثر)
وهناك فرصة 25٪ من وراثة اثنين من الجينات العادية
وهناك فرصة 50٪ لوراثة جين طبيعي وجين غير طبيعية، وبذلك يصبح حاملاً للاضطراب (ولكنه غير متأثر) بالاضطراب، مثل والديه
لذلك، تكون فرصةُ عدم الإصابة بالمرض (أي عدم كونه ناقلًا أو كونه ناقلًا غير متأثر) بين الأطفال هي 75٪.