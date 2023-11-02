تمثِّل بعضُ الاضطرابات سمة متنحِّية غير مرتبطة بالصِّبغي X.وحتى يحدثَ الاضطراب، يجب أن يتلقَّى الشخص جينَين غير طبيعيين عادة، واحد من كلٍّ من الوالدين.وإذا كان كلا الوالدين يحملان جينًا غير طبيعي وجينًا طبيعيًّا، فإنَّ أيًّا منهما لا يكون لديه هذه الاضطراب (غير متأثران)، ولكنَّ لكلٍّ منهما فرصة 50٪ لتمرير الجين غير الطبيعي إلى الأطفال.لذلك، فكلُّ طفل لديه: