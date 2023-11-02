إذا كان الجينُ مرتبطًا بالصِّبغي أو الصبغي X، فإنَّه يوجَد على هذا الصبغي.وتحدث الاضطراباتُ المتنحِّية المرتبطة بالصِّبغي X لدى الذكور فقط عادة.ويقتصر حدوثُ ذلك على الذكور فقط لأنَّ الذكور لديهم صبغي X واحد فقط، لذلك ليس هناك جين مقترن أو مقابِل للتعويض عن تأثير الجين غير الطَّبيعي.أمَّا لدى الإناث فهناك اثنان من الصبغيات X، لذلك فهنَّ يتلقَّينَ جينًا طبيعيًا أو مُعيضًا على صبغي X الثاني عادة.ويقي الجينُ الطبيعي أو المعيض الإناث من الإصابة بالاضطراب عادة (ما لم يَجرِِ تعطيل الجين المقابِل أو فقدانه).

إذا كان لدى الأب الجينُ غير الطبيعي المرتبط بالصبغي X (ومن ثَمَّ الاِضطِرَاب) ولدى الأم جينان طبيعيَّان، فإنَّ كل بناتِهما يحصلن على جين واحد غير طبيعي وجين واحد طبيعي، ممَّا يجعلهنَّ من الحَمَلة.ولا يحصل أيٌّ من أبنائهما على الجين الشاذّ، لأنَّهم يتلقَّونَ صبغي الأب Y.