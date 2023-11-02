ينتقل الدَّم من القلب عبر الشرايين التي تتفرَّع إلى أوعيةٍ أصغر فأصغر، لتُصبِح في نهاية المطاف شُرينات،وتتَّصِلُ الشُّرينات حتى مع أصغر الأوعية الدَّموية التي تُسمَّى شُعيرات.ينتقلُ الأكسجين والمواد المُغذِّية من الدَّم إلى النُّسُج عبر الجدران الرقيقة للشعيرات الدموية، وتنتقل الفضلات من هذه النُّسج إلى الدَّم؛وينتقل الدَّم من الشعيرات الدموية إلى الوُرَيدات، ثُمَّ إلى الأورِدة ليعُود إلى القلب.

للشرايين والشُّرَينات جدران عضليَّة ثخينة نسبيًا، لأنَّ ضغط الدَّم فيها يكون مُرتفعًا، ولأنَّها تحتاجُ إلى تعديل قطرها للحفاظ على ضغط الدَّم فيها ولضبط تدفُّق الدَّم.ولكن، تَكُونُ الجدران العضلية في الأورِدة والوُرَيدات أقلّ ثخانةٍ بكثير وأقل عددًا بالمُقارنة مع الشرايين والشُّرَينات، ويعود هذا في جزءٍ كبيرٍ منه إلى أنَّ الضغط فيها أقلّ بكثيرٍ.قد تتوسَّع الأوردة حتى تستوعِبَ الزِّيادة في كمية الدَّم،