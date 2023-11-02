يمكن استبدال صمام القلب المتضرر بصمام ميكانيكي مصنوع من البلاستيك والمعدن، أو بصمام حيوي مصنوع من أنسجة صمامات قلبية حيوانية، من الخنازير عادة، وتُوضع في حلقة اصطناعية.هناك العديد من أنواع الصمامات الميكانيكية.وعادةً ما يُستخدم صمام سانت جود St. Jude.

يعتمد اختيار الصمام على العديد من العَوامِل، بما في ذلك خصائص الصمام.يدوم الصمام الميكانيكي لزمن أطول من الصمام الحيوي، ولكنه يستدعي تناول مضادَّات التخثُّر إلى أجل غير مسمى لمنع تشكل خثرات دموية على الصمام.أما الصمام الحيوي فيتطلب استخدام مضادات التخثر على المدى القصير فقط.وبالتالي، فإن قدرة الشخص على تناول مضادَّات التخثُّر تُعد عاملاً مهمًا في اختيار نوع الصمام.فعلى سبيل المثال، من غير المناسب للنساء في سن الإنجاب تناول مضادات التخثر، لأنها تعبر المشيمة وقد تؤثِّر في الجنين.ومن العَوامِل الأخرى التي ينبغي أخذها أيضًا بعين الاعتبار

عمر الشخص

مستوى النشاط البدني للشخص

الحالة الوظيفية للقلب

أيّ الصمامات القلبية هو المعطوب

عند استبدال الصمام الأبهري، فعادة ما يَجرِي اختيار صمام ميكانيكي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ويَجرِي اختيار صمام حيوي للأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر.

عند استبدال الصمام المِترالي، فعادة ما يَجرِي اختيار صمام ميكانيكي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، ويَجرِي اختيار صمام حيوي للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

لا يحتاج الصمامان ثلاثي الشرف والرئوي إلى استبدالهما أو إصلاحهما بنفس الوتيرة التي يتطلبها الصمامان الأبهري أو التاجي.