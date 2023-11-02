تنطوي إصاباتُ اليد الشائعة على:

الكسور العظمية

تمزق الأربطة (تسمى الالتواءات أو حالات التمزُّق)

الخلوع المفصلية

عندما يتمزق رِبَاط، يمكن أن تتحرك العظام خارج موضعها، ممَّا يؤدِّي إلى خلع في المَفصِل.

تسبب إصابات اليد تورمًا وألم وتيبسًا، وتحد من الحركة أحيانًا.

الإصَابات النوعيّة

كسور العظم الزورقي هي نوع شائع من الكسر في الرسغ.تُسبب المنطقة في قاعدة الإبهام ألمًا عند الجس وتكون متورمةً.

قد تنجُم كسور صنارة العَظمُ الكُلَّابِيّ عن ضرب الأرض بعصا أو اقتلاع كتلة صغيرة من العشب بمضرب الغولف.يُسبب الجزء السفلي من راحة اليد عند قاعدة الخنصر ألمًا عندَ الجسّ.

التواءات الإبهام (مثل إبهام حارس الطرائد gamekeeper's thumb، أو إبهام المتزلِّج على الثلج skier's thumb) هي تمزقات في الأربطة التي تصل الإبهام باليد، وفي الإبهام من جهة راحة اليد عادةً.إذا حدث التواء شديد في الرباط، لا يستطيع الأشخاص القبض على شيء بين الإبهام وإحدى الأصابع.يحتاج إصلاح الرباط الملتوي إلى جراحة أو استخدام الجبيرة.

قد ينجُم التمزق في الرباط الزورقي، وهو رباط في الرسغ، عن السقوط على يدٍ ممدودةٍ،ويشعر المريض بالألم فوق الرسغ غالبًا؛ويجري إصلاح الرباط جراحيًا عادةً.