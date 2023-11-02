بعد أن يَجري استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية أو منظار التألُّق fluoroscop لتحديد موضع الحصاة، يجري وضع جهاز التفتيت في مواجهة الظهر، ثُمَّ تُركَّز الأمواج الصوتية على الحصاة لتفتيتها،وبعد ذلك، يطلب الأطباءُ من الشخص شرب سوائل حتى تخرج قطع الحصاة من الكلية ومن ثمَّ إلى البول ليجري التخلُّص منها.