إزالة الحصاة بالموجات الصوتيَّة
يُمكن تفتيت حصى الكلية أحيانًا بأمواجٍ صوتية يُصدرها جهاز تفتيت الحصاة، وذلك ضمن إجراءٍ يُسمَّى تفتيت الحصاة بموجاتٍ صادمةٍ من خارج البدن extracorporeal shock wave lithotripsy.
بعد أن يَجري استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية أو منظار التألُّق fluoroscop لتحديد موضع الحصاة، يجري وضع جهاز التفتيت في مواجهة الظهر، ثُمَّ تُركَّز الأمواج الصوتية على الحصاة لتفتيتها،وبعد ذلك، يطلب الأطباءُ من الشخص شرب سوائل حتى تخرج قطع الحصاة من الكلية ومن ثمَّ إلى البول ليجري التخلُّص منها.
يظهر دم في البول أحيانًا أو يحدث تكدُّم في البطن بعد الإجراء، ولكن من النادر حدوث مشاكل خطيرة.