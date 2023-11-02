جريان الدَّم المضطرب
عند الاستماع إلى جريان الدَّم المضطرب من خلال سمَّاعة الطبيب، يصدر صوت نفخةٍ murmur بسبب مرور الدَّم عبر صمام قلبي غير طبيعي.ويُسمَعُ صوت مشابه يدعى اللَغَط bruit في أثناء مرور الدَّم من خلال شريان متضيق أو غير منتظم.يشير سماع صوت اللَغَط في العنق فوق الشريان السباتي إلى وجود تصلب الشرايين، والذي يُعدُّ عامل خطر رئيسي لحدوث نوبة إقفاريَّة عابرة أو لسكتة دماغيَّة، داخل الوعاء الدموي.
الصوت مُقدَّم من مورتون تافيل، دكتوراه في الطب.
جريان الدَّم المضطرب
عند الاستماع إلى جريان الدَّم المضطرب من خلال سمَّاعة الطبيب، يصدر صوت نفخةٍ murmur بسبب مرور الدَّم عبر صمام قلبي غير طبيعي.ويُسمَعُ صوت مشابه يدعى اللَغَط bruit في أثناء مرور الدَّم من خلال شريان متضيق أو غير منتظم.يشير سماع صوت اللَغَط في العنق فوق الشريان السباتي إلى وجود تصلب الشرايين، والذي يُعدُّ عامل خطر رئيسي لحدوث نوبة إقفاريَّة عابرة أو لسكتة دماغيَّة، داخل الوعاء الدموي.
الصوت مُقدَّم من مورتون تافيل، دكتوراه في الطب.