skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

وفيات الأمهات ووفيات الفترة المحيطة بالولادة

حسبAntonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
تمت مراجعته رمضان 1445

وفيات الأمهات (maternal mortality) هي وفاة المرأة الحامل الناجمة عن مضاعفات الحمل أو الولادة.تُشيرُ الوفيات في الفترة المُحيطة بالوِلادة (perinatal mortality) هي وفاة الأجنَّة أو المواليد الجُدد في الفترة القريبة من موعد الولادة.

    وَفَيات الأمَّهات

    يُشيرُ مُصطلحُ وفيات الأمهات إلى الوفاة التي تنجُم عن مُضاعَفَات الحمل أو الوِلادة.

    في الولايات المُتَّحِدة، توفيت 24 امرأة من أصل كل 100 ألف حالة ولادة تقريبًا في العام 2020.يكُون مُعدَّل وفيات الأمَّهات في الولايات المُتَّحدة أعلى من الدول الأوروبية.

    ولكن، تحدث الأعداد الأعلى لوفيات الأمهات في البلدان ذات الموارد المنخفضة.تكون المعدلات الأعلى في جنوب الصحراء الأفريقية (بما في ذلك نيجيريا) وجنوب آسيا (بما في ذلك الهند).

    يُشيرُ مُصطلح وفيات الأمهات إلى عدد النساء اللواتي يقضينَ نحبهنَّ بسبب مشاكل تتعلَّق بالحمل، واللواتي يقضين نحبهنَّ في أثناء الحمل أو بعد فترةٍ قصيرةٍ من الوِلادة.

    نسبة وفيات الأمهات هي عددُ مثل هذه الوفيات لكل 100 ألف حالة وِلادة (وِلادة صغير حيٍّ).

    يختلف المعدل العالمي لوفيات الأمهات بشكلٍ كبير بحسب العرق والإثنية.في الولايات المتحدة، كانت معدلات وفيات الأمهات في العام 2021 على النحو التالي

    • نَحو حَوالى 70 امرأة لكل 100,000 حالة ولادة عند النساء من ذوات البشرة السوداء من غير الهسبان

    • حوالى 28 لكل 100,000 حالة ولادة عند النساء الهسبانيات

    • حوالى 27 لكل 100,000 حالة ولادة عند النساء من ذوات البشرة البيضاء من غير الهسبان

    في البرازيل، تكون نسبة وفيات الأمهات من أصل أفريقي أعلى بحوالي 5 أضعاف مقارنةً مع النساء من ذوات البشرة البيضاء.في المملكة المتحدة، تكون نسبة الإصابة أعلى بأكثر من 5 مرات عند النساء من ذوات البشرة السوداء مقارنة مع النساء من ذوات البشرة البيضاء.

    قد تختلف معدلات الوفاة الأموميَّة حول العالم

    • قبل الولادة: 25٪

    • في أثناء المخاض أو الولادة وبعد الولادة مباشرة: 25 ٪

    • في مرحلة لاحقة بعد الولادة: حوالى 30%

    • بعد أكثر من 42 يومًا وأقل من سنة واحدة بعد الولادة: حوالى 20٪

    تنطوي الأسبابُ الأكثر شُيُوعًا للوفاة عند النساء الحوامل على:

    تتضمن المشاكل التي تسهم في وفيات النساء الحوامل على ما يلي

    • التأخر في طلب الرعاية الطبية عندما تعاني المرأة الحامل من مشكلة

    • عدم توفر وسيلة نقل إلى مرفق الرعاية الصحية.

    • التأخر في تلقي الرعاية في منشأة الرعاية الصحية

    من الممكن تجنب حوالي 4 من أصل 5 حالات وفاة للأمهات.

    الجدول
    الجدول

    معدلات وفيات الأمهات في بلدان مختارة، 2019

    البلد

    معدلات وَفَيات الأمَّهات*

    أستراليا

    3

    كندا

    11

    الصين

    23

    ألمانيا

    4

    اليونان

    8

    إسرائيل

    3

    اليابان

    4

    المكسيك

    59

    هولندا

    4

    نيوزيلندا

    7

    بولاند

    2

    بورتوريكو

    34

    قطر

    8

    الاتحاد الروسي

    14

    إسبانيا

    3

    السويد

    5

    سويسرا

    7

    تركيا

    17

    المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندة الشمالية

    10

    الولايات المتحدة

    21

    * يُشيرُ مُصطلح معدل وفيات الأمهات إلى عدد النساء اللواتي يتوفين بسبب مشاكل تتعلَّق بالحمل في أثناء الحمل أو في غضون 42 يومًا من نهاية الحمل لكل 100,000 ولادة.في عام 2020، تراوحت النسب بين 2 (بولندا) إلى 1223 (جنوب السودان) لكل 100 ألف حالة ولادة حية (بلدان غير معروضة).

    المرجع: التحولات في معدلات وفيات الأمهات بين عامي 2000 إلى 2020: تقديرات من قبل منظمة الصحة العالمية، واليُونيسف، وصُندُوق الأمم المتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، قسم السكان.جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023.

    الوفياتُ في الفترة المُحيطة بالوِلادة

    تُشيرُ الوفيات في الفترة المُحيطة بالوِلادة إلى وفاة الأجنَّة والمواليد الجُدد في الفترة القريبة من موعد الولادة،بلغ معدل الوفيات حول الولادة في الولايات المتحدة في عام 2021 5.5 حالة وفاة في الفترة المحيطة بالولادة لكل 1و000 ولادة حية.

    تتباين معدلات الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة حسب عرق وإثنية المرأةعلى النحو التالي

    • 5 بالنسبة للأطفال المولودين لنساء من ذوات البشرة البيضاء من غير الهسبانيات

    • 9 بالنسبة للأطفال المولودين لنساء من ذوات البشرة السوداء من غير الهسبانيات

    • 5 بالنسبة للأطفال المولودين لنساء هسبانيات

    تشتمل أسباب الوفاة في الفترة المحيطة بالولادة على ولادة جنين ميت ووفيات حديثي الولادة.قد تكون أسبابُ الإملاص مرتبطة بالجنين ، أو المرأة ، أو المشيمة.

    تُعرف الفترة المحيطة بالولادة على أنها الأيام 28 الأولى من الحياةتحدث الغالبية العظمى من وفيات حديثي الولادة (75٪) في غضون 7 أيام بعد الولادة (انظر منظمة الصحة العالمية: وفيات حديثي الولادة).في العام 2019، كانت الأسباب الرئيسية لوفيات حديثي الولادة في جميع أنحاء العالم هي الولادة المبكرة والمضاعفات المرتبطة بالولادة (اختناق الولادة أو ضعف التنفُّس عند الولادة)، والعدوى، والعيوب الخلقية.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.