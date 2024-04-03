وفيات الأمهات ووفيات الفترة المحيطة بالولادة

وفيات الأمهات (maternal mortality) هي وفاة المرأة الحامل الناجمة عن مضاعفات الحمل أو الولادة.تُشيرُ الوفيات في الفترة المُحيطة بالوِلادة (perinatal mortality) هي وفاة الأجنَّة أو المواليد الجُدد في الفترة القريبة من موعد الولادة.
وَفَيات الأمَّهات
يُشيرُ مُصطلحُ وفيات الأمهات إلى الوفاة التي تنجُم عن مُضاعَفَات الحمل أو الوِلادة.
في الولايات المُتَّحِدة، توفيت 24 امرأة من أصل كل 100 ألف حالة ولادة تقريبًا في العام 2020.يكُون مُعدَّل وفيات الأمَّهات في الولايات المُتَّحدة أعلى من الدول الأوروبية.
ولكن، تحدث الأعداد الأعلى لوفيات الأمهات في البلدان ذات الموارد المنخفضة.تكون المعدلات الأعلى في جنوب الصحراء الأفريقية (بما في ذلك نيجيريا) وجنوب آسيا (بما في ذلك الهند).
يُشيرُ مُصطلح وفيات الأمهات إلى عدد النساء اللواتي يقضينَ نحبهنَّ بسبب مشاكل تتعلَّق بالحمل، واللواتي يقضين نحبهنَّ في أثناء الحمل أو بعد فترةٍ قصيرةٍ من الوِلادة.
نسبة وفيات الأمهات هي عددُ مثل هذه الوفيات لكل 100 ألف حالة وِلادة (وِلادة صغير حيٍّ).
يختلف المعدل العالمي لوفيات الأمهات بشكلٍ كبير بحسب العرق والإثنية.في الولايات المتحدة، كانت معدلات وفيات الأمهات في العام 2021 على النحو التالي
نَحو حَوالى 70 امرأة لكل 100,000 حالة ولادة عند النساء من ذوات البشرة السوداء من غير الهسبان
حوالى 28 لكل 100,000 حالة ولادة عند النساء الهسبانيات
حوالى 27 لكل 100,000 حالة ولادة عند النساء من ذوات البشرة البيضاء من غير الهسبان
في البرازيل، تكون نسبة وفيات الأمهات من أصل أفريقي أعلى بحوالي 5 أضعاف مقارنةً مع النساء من ذوات البشرة البيضاء.في المملكة المتحدة، تكون نسبة الإصابة أعلى بأكثر من 5 مرات عند النساء من ذوات البشرة السوداء مقارنة مع النساء من ذوات البشرة البيضاء.
قد تختلف معدلات الوفاة الأموميَّة حول العالم
قبل الولادة: 25٪
في أثناء المخاض أو الولادة وبعد الولادة مباشرة: 25 ٪
في مرحلة لاحقة بعد الولادة: حوالى 30%
بعد أكثر من 42 يومًا وأقل من سنة واحدة بعد الولادة: حوالى 20٪
تنطوي الأسبابُ الأكثر شُيُوعًا للوفاة عند النساء الحوامل على:
النزف (hemorrhage)، حيث يتسبَّب في أكثر من ربع حالات الوفاة
ارتفاع ضغط الدَّم، بما في ذلك مقدمات الانسمام الحملي (وهو نوع من ارتفاع ضغط الدَّم الذي يحدث في أثناء فترة الحمل)
الحمل المُتوضِّع في مكان غير طبيعي (الحمل المُنتبِذ ectopic pregnancy)، والذي لا يكون موجودًا في موضعه الطبيعي في الرَّحم
الإنتان sepsis (استجابة خطيرة للعدوى تشمل كافة أنحاء الجسم)
الصمة الرئوية pulmonary embolism
الاضطرابات التي عانت منها المرأة قبل أن تصبح حاملاً (مثل السمنة أو الأمراض المعدية، بما في ذلك عدوى HIV)
تتضمن المشاكل التي تسهم في وفيات النساء الحوامل على ما يلي
التأخر في طلب الرعاية الطبية عندما تعاني المرأة الحامل من مشكلة
عدم توفر وسيلة نقل إلى مرفق الرعاية الصحية.
التأخر في تلقي الرعاية في منشأة الرعاية الصحية
من الممكن تجنب حوالي 4 من أصل 5 حالات وفاة للأمهات.
معدلات وفيات الأمهات في بلدان مختارة، 2019
البلد
معدلات وَفَيات الأمَّهات*
أستراليا
3
كندا
11
الصين
23
ألمانيا
4
اليونان
8
إسرائيل
3
اليابان
4
المكسيك
59
هولندا
4
نيوزيلندا
7
بولاند
2
بورتوريكو
34
قطر
8
الاتحاد الروسي
14
إسبانيا
3
السويد
5
سويسرا
7
تركيا
17
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندة الشمالية
10
الولايات المتحدة
21
* يُشيرُ مُصطلح معدل وفيات الأمهات إلى عدد النساء اللواتي يتوفين بسبب مشاكل تتعلَّق بالحمل في أثناء الحمل أو في غضون 42 يومًا من نهاية الحمل لكل 100,000 ولادة.في عام 2020، تراوحت النسب بين 2 (بولندا) إلى 1223 (جنوب السودان) لكل 100 ألف حالة ولادة حية (بلدان غير معروضة).
المرجع: التحولات في معدلات وفيات الأمهات بين عامي 2000 إلى 2020: تقديرات من قبل منظمة الصحة العالمية، واليُونيسف، وصُندُوق الأمم المتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، قسم السكان.جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023.
الوفياتُ في الفترة المُحيطة بالوِلادة
تُشيرُ الوفيات في الفترة المُحيطة بالوِلادة إلى وفاة الأجنَّة والمواليد الجُدد في الفترة القريبة من موعد الولادة،بلغ معدل الوفيات حول الولادة في الولايات المتحدة في عام 2021 5.5 حالة وفاة في الفترة المحيطة بالولادة لكل 1و000 ولادة حية.
تتباين معدلات الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة حسب عرق وإثنية المرأةعلى النحو التالي
5 بالنسبة للأطفال المولودين لنساء من ذوات البشرة البيضاء من غير الهسبانيات
9 بالنسبة للأطفال المولودين لنساء من ذوات البشرة السوداء من غير الهسبانيات
5 بالنسبة للأطفال المولودين لنساء هسبانيات
تشتمل أسباب الوفاة في الفترة المحيطة بالولادة على ولادة جنين ميت ووفيات حديثي الولادة.قد تكون أسبابُ الإملاص مرتبطة بالجنين ، أو المرأة ، أو المشيمة.
تُعرف الفترة المحيطة بالولادة على أنها الأيام 28 الأولى من الحياةتحدث الغالبية العظمى من وفيات حديثي الولادة (75٪) في غضون 7 أيام بعد الولادة (انظر منظمة الصحة العالمية: وفيات حديثي الولادة).في العام 2019، كانت الأسباب الرئيسية لوفيات حديثي الولادة في جميع أنحاء العالم هي الولادة المبكرة والمضاعفات المرتبطة بالولادة (اختناق الولادة أو ضعف التنفُّس عند الولادة)، والعدوى، والعيوب الخلقية.