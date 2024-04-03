وفيات الأمهات ووفيات الفترة المحيطة بالولادة

يُشيرُ مُصطلحُ وفيات الأمهات إلى الوفاة التي تنجُم عن مُضاعَفَات الحمل أو الوِلادة.

في الولايات المُتَّحِدة، توفيت 24 امرأة من أصل كل 100 ألف حالة ولادة تقريبًا في العام 2020.يكُون مُعدَّل وفيات الأمَّهات في الولايات المُتَّحدة أعلى من الدول الأوروبية.

ولكن، تحدث الأعداد الأعلى لوفيات الأمهات في البلدان ذات الموارد المنخفضة.تكون المعدلات الأعلى في جنوب الصحراء الأفريقية (بما في ذلك نيجيريا) وجنوب آسيا (بما في ذلك الهند).

يُشيرُ مُصطلح وفيات الأمهات إلى عدد النساء اللواتي يقضينَ نحبهنَّ بسبب مشاكل تتعلَّق بالحمل، واللواتي يقضين نحبهنَّ في أثناء الحمل أو بعد فترةٍ قصيرةٍ من الوِلادة.

نسبة وفيات الأمهات هي عددُ مثل هذه الوفيات لكل 100 ألف حالة وِلادة (وِلادة صغير حيٍّ).

يختلف المعدل العالمي لوفيات الأمهات بشكلٍ كبير بحسب العرق والإثنية.في الولايات المتحدة، كانت معدلات وفيات الأمهات في العام 2021 على النحو التالي

نَحو حَوالى 70 امرأة لكل 100,000 حالة ولادة عند النساء من ذوات البشرة السوداء من غير الهسبان

حوالى 28 لكل 100,000 حالة ولادة عند النساء الهسبانيات

حوالى 27 لكل 100,000 حالة ولادة عند النساء من ذوات البشرة البيضاء من غير الهسبان

في البرازيل، تكون نسبة وفيات الأمهات من أصل أفريقي أعلى بحوالي 5 أضعاف مقارنةً مع النساء من ذوات البشرة البيضاء.في المملكة المتحدة، تكون نسبة الإصابة أعلى بأكثر من 5 مرات عند النساء من ذوات البشرة السوداء مقارنة مع النساء من ذوات البشرة البيضاء.

قد تختلف معدلات الوفاة الأموميَّة حول العالم

قبل الولادة: 25٪

في أثناء المخاض أو الولادة وبعد الولادة مباشرة: 25 ٪

في مرحلة لاحقة بعد الولادة: حوالى 30%

بعد أكثر من 42 يومًا وأقل من سنة واحدة بعد الولادة: حوالى 20٪

تنطوي الأسبابُ الأكثر شُيُوعًا للوفاة عند النساء الحوامل على:

تتضمن المشاكل التي تسهم في وفيات النساء الحوامل على ما يلي

التأخر في طلب الرعاية الطبية عندما تعاني المرأة الحامل من مشكلة

عدم توفر وسيلة نقل إلى مرفق الرعاية الصحية.

التأخر في تلقي الرعاية في منشأة الرعاية الصحية

من الممكن تجنب حوالي 4 من أصل 5 حالات وفاة للأمهات.