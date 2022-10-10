قصور عنق الرحم (cervical insufficiency) هو فتحة غير مؤلمة في عنق الرحم تؤدي إلى ولادة الصغير في أثناء الثلث الثاني من الحمل.

تستطيعُ اضطرابات النسيج الضامّ الموجودة عند الولادة والإصابات أن تجعل نُسجَ عنق الرحم ضعيفة،

وعندما يكون عنق الرحم ضعيفًا، قد يُولَد الصغيرُ في وقت مبكِّرٍ جدًّا.

يجري التعرف إلى قصور عنق الرحم فقط من بعد أن أن تُصبِح المرأة حاملًا.

للوقاية من الولادة المبكرة، قد يقوم الأطباء بخياطة عنق الرحم لإغلاقه (تطويق cerclage).

مُضَاعَفات الحمل، مثل قُصور عنق الرحم، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل،وقد تُؤثِّرُ في المرأة أو الجنين أو كليهما، وقد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛

لا يحدث انفتاح (توسُّع) في عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم) عادةً إلَّا عند بداية المخاض، وذلك كاستجابةٍ لتقلُّصات الرَّحم.ولكن بالنسبة إلى بعض النساء، تكُون نُسج عنق الرحم ضعيفةً.نتيجة لذلك، قد يتوسع عنق الرحم قبل فترةٍ طويلةٍ من موعد الولادة، وقد يُولَد الطفل في وقتٍ مبكِّرٍ جدًّا.

تشير التقديرات إلى أن قصور عنق الرحم يُصيب واحدة من كل 100 إلى 2,000 امرأة.

تحديدُ موضع عنق الرحم

إذا كان لدى المرأة قُصور عنق رحم في حالة حمل واحدة، من المحتمل أن يحدث عندها في حالات الحمل التالية.

أسباب قصور عنق الرحم مازالت أسباب الضعف في عنق الرحم غير مفهومة جيِّدًا.وقد ينطوي على مزيج من الشذوذات البنيوية وعوامل مثل العدوى. تتضمن الحالات التي قد تزيد من خطر الضعف في عنق الرحم (عوامل الخطورة) ما يلي اضطراب في النسيج الضام يكون موجودًا منذ الولادة (خِلقي)، مثل مُتلازمة إيلرز-دانلوس Ehlers-Danlos syndrome

إصابة في عنق الرَّحم

العيوب الخلقية للرحم، بما في ذلك عيوب القناة المولريَّة müllerian (على سبيل المثال، رَحمٌ تشكَّل على نحوٍ غير طبيعيّ)

حالتي إسقاط سابقتين أو أكثر في الثلث الثاني من الحمل قد تحدث إصابة في عنق الرحم في أثناء ولادة سابقة،كما قد يصاب أيضا عند أخذ قطعة كبيرة من نسيج عنق الرحم من أجل خزعة (تسمى الخزعة المخروطية)، أو عند علاج سرطان عنق الرحم. لا يكون عند معظم النساء اللواتي لديهنَّ قصور في عنق الرحم أيَّة من الحالات المذكورة أعلاه.

أعراض قصور عنق الرحم لا تظهر أعراض عندَ العديد من النساء إلى أن يُولَد الصغير مبكرًا،بينما تظهر أعراض عند أخريات في وقتٍ مبكِّرٍ أكثر،وقد تنطوي هذه الأَعرَاض على ضغطٍ في المهبل ونزف مهبلي أو تبقيع وألم مُبهم في البطن أو في أسفل الظهر، وخروج مُفرَزات مهبليَّة.

تشخيص قُصور عنق الرحم التصوير بتخطيط الصدى لا يجري التعرف إلى قصور عنق الرحم إلى أن تَلِدُ المرأة صغيرها مبكرًا جدًا عادةً، يشتبه الأطباء بقصور عنق الرحم عنما توجد لدى المرأة أعراض أو عوامل خطورة لضعف عنق الرحم، مثل وجود حالات إسقاط سابقة في الثلث الثاني من الحمل. كما قد يشتبه الأطباء بقصور عنق الرحم في أثناء الفحص الروتيني في أثناء الحمل عندما يرون أن عنق الرحم قد توسَّع بسرعة كبيرة. وعندَ الاشتباه في قصور عنق الرحم، فقد يُجرى تخطيط الصدى باستخدام جهاز محمول باليد يجري إدخاله في المهبل (يُسمَّى تخطيط الصدى عبر المهبل).قد تقترح نتائج تخطيط الصدى وجود قصور في عنق الرحم.فمثلًا، إذا أظهر تخطيط الصدى أن عنق الرحم قصير عند المرأة، وخصوصًا المراة التي تواجه خطر قصور عنق الرحم، فقد يتحرى الأطباء بشكلٍ دقيقٍ علامات المخاض المبكِّر.