يمكن أن يبدأ الطفح الجلدي الناجم عن شبيه الفقاع الحملي على شكل بقع حمراء مسطَّحة أو بارزة تتشكَّل في البداية على البطن حول السرة غالبًا،ثم تظهر بثرات وينتشر الطفح الجلدي.تكون البثرات صغيرة أو كبيرة، وغير منتظمة الشكل ومليئة بالسائل.يُسبب الطفح حكةً شديدةً،ويمكن أن ينتشر إلى بقية الجسم، بما في ذلك الجذع والذراعين والساقين وراحتي اليد وباطن القدم.لا يتأثر الوجه والفم عادةً،

ويظهر الطفح في أثناء الثلث الثاني أو الثالث من الحمل عادةً،ولكنَّه، قد يظهر في وقتٍ باكرٍ أو من بعد الولادة مباشرةً.يتفاقم الطفح الجلدي بعد الولادة مباشرةً عادةً ويختفي في غضون بضعة أسابيع أو أشهر،وغالبًا ما يظهر من جديد في أثناء حالات الحمل اللاحقة، وفي بعض الأحيان إذا أخذت المرأة موانع الحمل الفموية لاحقًا.كما يمكن أن يظهر من جديد في أثناء الطمث أيضًا أو عندما يقوم المبيضان بإطلاق البويضة (عند الإباضة).

شبيه الفقاع الحملي الصورة © Springer Science+Business Media

شبيه الفقاع الحملي الصورة © Springer Science+Business Media

لا يتأثَّر الصغير عادةً،ولكن في بعض الأحيان يُولَد الصغير ولديه طفحٍ جلديٍّ مماثل، ويختفي من دون معالجة خلال بضعة أسابيع عادةً.كما أنَّه أيضًا عندما يكون لدى النساء شبيه الفقاع الحملي، يزداد خطر بعض المشاكل، مثل وفاة الصغير، وذلك إذا وُلِد الصغير خديجًا أو لم يكن نموه مثلما هُو متوقَّع (تقييد النمو داخل الرحم).