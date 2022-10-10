شبيه الفقاع الحملي هو طفح جلدي نادر يُسبب حكة شديدةً ويحدث فقط في أثناء الحمل أو بعده مباشرة.
يبدأ الطفح حول السرَّة عادةً، ويظهر في أثناء الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، ويختفي في غضون بضعة أسابيع أو أشهر من بعد الولادة،
ولا يتأثَّر الصغير عادةً، على الرغم من أنَّه يحدث طفح مُشابه عند بعض الصغار ويختفي من دون معالجة خلال بضعة أسابيع.
يقوم الأطباء بتشخيص شبيه الفُقَاع الحملي استنادًا إلى شكل الطفح الجلدي عادةً،
ويُعالجون الطفحَ برُهيم يحتوي على ستيرويد قشري، أو إذا كان شديدًا، بستيرويد قشري يُؤخذ عن طريق الفم.
مُضَاعَفات الحمل، مثل شبيه الفُقَاع الحملي، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل،يمكن لمضاعفات الحمل أن تؤثر في المرأة، أو الجنين، أو كليهما، كما قد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل.ولكن، يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.
يُعتقد أنَّ شبيه الفقاع الحملي ينجُم عن أضداد شاذَّة تهاجم نُسجَ الجسم نفسه، أي ردة فعل مناعة ذاتيَّة،يعد الاضطراب نادرًا نسبيًّا.
أعراض شبيه الفقاع الحملي
يمكن أن يبدأ الطفح الجلدي الناجم عن شبيه الفقاع الحملي على شكل بقع حمراء مسطَّحة أو بارزة تتشكَّل في البداية على البطن حول السرة غالبًا،ثم تظهر بثرات وينتشر الطفح الجلدي.تكون البثرات صغيرة أو كبيرة، وغير منتظمة الشكل ومليئة بالسائل.يُسبب الطفح حكةً شديدةً،ويمكن أن ينتشر إلى بقية الجسم، بما في ذلك الجذع والذراعين والساقين وراحتي اليد وباطن القدم.لا يتأثر الوجه والفم عادةً،
ويظهر الطفح في أثناء الثلث الثاني أو الثالث من الحمل عادةً،ولكنَّه، قد يظهر في وقتٍ باكرٍ أو من بعد الولادة مباشرةً.يتفاقم الطفح الجلدي بعد الولادة مباشرةً عادةً ويختفي في غضون بضعة أسابيع أو أشهر،وغالبًا ما يظهر من جديد في أثناء حالات الحمل اللاحقة، وفي بعض الأحيان إذا أخذت المرأة موانع الحمل الفموية لاحقًا.كما يمكن أن يظهر من جديد في أثناء الطمث أيضًا أو عندما يقوم المبيضان بإطلاق البويضة (عند الإباضة).
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
لا يتأثَّر الصغير عادةً،ولكن في بعض الأحيان يُولَد الصغير ولديه طفحٍ جلديٍّ مماثل، ويختفي من دون معالجة خلال بضعة أسابيع عادةً.كما أنَّه أيضًا عندما يكون لدى النساء شبيه الفقاع الحملي، يزداد خطر بعض المشاكل، مثل وفاة الصغير، وذلك إذا وُلِد الصغير خديجًا أو لم يكن نموه مثلما هُو متوقَّع (تقييد النمو داخل الرحم).
تشخيص شبيه الفُقَاع الحملي
تقييم الطبيب
خزعة للجلد أحيَانًا
يجري تشخيص شبيه الفقاع الحملي استنادًا إلى مظهر الطفح،ويأخذ الأطباء في بعض الأحيان عَيِّنَة من الجلد من المنطقة المصابة (خزعة الجلد) ويتفحصونها للتَّحرِّي عن أجسام مُضادَّة غير طبيعية.
علاج شبيه الفُقَاع الحملي
الستيرويدات القشريَّة
مضادَّات الهيستامين
يُساعِدُ تطبيق رهيم يحتوي على ستيرويد قشري (مثل تريامسينولون triamcinolone) على الجلد مباشرة على تخفيف الحكة غالبًا،
وبالنسبة للطفح الجلدي الأكثر انتشارًا، يُعطى ستيرويد قشري (مثل بريدنيزون prednisone) عن طريق الفم.
كما يمكن أيضًا استخدام مضادَّات الهيستامين التي لا تسبب النعاس والتي تؤخذ عن طريق الفم، لتخفيف الحكة.