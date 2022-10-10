القَيء المُفرِط الحَمليّ hyperemesis gravidarum هو غثيان شديد جدًا وتقيُّؤ مُفرط في أثناء فترة الحمل.

وعلى خلاف النساء اللواتي لديهن غثيان الصباح العادي، تفقد النساء اللواتي لديهنَّ القيء المفرط الحملي الوزنَ ويُعانين من التجفاف.

يشخص الطبيب القَيء المُفرِط الحَمليّ استنادًا إلى أعراضٍ، ويجرون اختبارات للتحقق من التجفاف وأسباب أخرى محتَملة للتقيُّؤ.

تنطوي المعالجة على عدم تناول أي شيء في البداية، وتُعطى سوائل تحتوي على الكهارل والفيتامينات عن طريق الوريد، وأدوية لتخفيف الغثيان، وفي حالات نادرة، إعطاء جميع الأغذية عن طريق الوريد.

(انظر أيضًا الغثيان والتقيُّؤ في أثناء الفترة المُبكِّرة من الحمل).

مُضَاعَفات الحمل، مثل القَيء المُفرِط الحَمليّ، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل،وقد تُؤثرُ المرأة أو الجنين أو كليهما، وقد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛ولكن، يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.

يُسبِّبُ الحملُ الغثيان والتقيُّؤ بشكلٍ متكرر،وهو يحدث في الصباح عادةً (ويُسمَّى غثيان الصباح)، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم.عادةً ما يبدأ هذا النوع من الغثيان والقيء في الأسبوع الخامس من عمر الحمل، ويكون في أسوأ حالاته في الأسبوع التاسع من عمر الحمل.يختفي بحلول الأسبوع 16 إلى 18 من عمر الحمل.

يختلف القَيء المُفرِط الحَمليّ عن وعكة الصباح التقليدية.إذا كانت النساء يتقيَّأن في كثير من الأحيان ولديهنَّ غثيان لدرجة أنهنَّ يفقدنَ أوزانهنَّ ويحدث لديهن تجفاف، تكون الحالة هيَ القَيء المُفرِط الحَمليّ.إذا تقيَّأت النساء في بعض الأحيان ولكن اكتسبن وزنًا ولم يُصبنَ بالتَّجفاف، لا يكون لديهنَّ القَيء المُفرِط الحَمليّ.

لا يُعرَف سبب القَيء المُفرِط الحَمليّ.

أعراض القيء المفرط الحملي قد لا تستهلك النساء اللواتي لديهن القيء المفرط الحملي ما يكفي من الطعام لتزويد أجسامهنَّ بالطاقة،ثم يقوم الجسم بتفكيك الدهون، ممَّا يؤدِّي إلى تراكم الفضلات (الكيتونات) وهي حالة تُسمَّى فرط كيتُون الجسم ketosis،ويُمكن أن يُسبب فرط كيتون الجسم تعبًا ورائحةً كريهة من الفم ودوخةً وأعراضًا أخرى. يحدث تجفاف شديد عند النساء اللواتي لديهن القيء المفرط الحملي لدرجة أنَّ توازن الكهارل الذي يحتاج إليه الجسم لأداء وظائفه بشكلٍ طبيعي يكون مضطربًا.كما يمكن للتجفاف أن يسبب مشاكل أخرى مثل تسرع ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، وفي حالات نادرة، اضطراب نظم القلب. قد يجعل القَيء المُفرِط الحَمليّ الغُدَّة الدرقية تُصبح مفرطة النشاط قليلًا وبشكل مؤقت (تُسمَّى الحالة فرط الدرقية). وفي حالاتٍ نادرة، يستمر القَيء المُفرِط الحَمليّ من بعد مرور 16 إلى 18 أسبوعًا من الحمل.إذا كان الأمر كذلك، فقد يحدث ما يلي: قد يتضرر الكبد بشدة، مما يسبب اليرقان وتحلل أنسجة الكبد.إذا كان التجفاف أو الضرر الذي لحق بالكبد شديدًا، فقد يحدث تشوش ذهني لدى النساء.

اعتلال الدماغ الفيرنيكي Wernicke encephalopathy هو اضطراب في الدماغ يُسببُ التشوش الذهنِي، والنعاس، ومشاكل العين، وفقدان التوازن.

يمكن للمريء أن يتمزق

تشخيص القيء المفرط الحملي إجراء قياسات منتظمة للوزن في بعض الأحيان

اختبارات الدَّم والبول يسألُ الأطباء النساءَ عن التقيُّؤ: متى بدأ

كم من الوقت يستمر

كم مرَّة يحدث في اليوم

ما إذا كان هناك أي شيء يُخففه أو يُفاقم منه

كيف يبدو القيء

كميّة القيء يشتبه الطبيب بالقيء المفرط الحملي استنادًا إلى الأَعرَاض.يمكن أن يساعد القياس المنتظم لوزن المرأة على دعم تشخيص القيء المفرط الحملي.إذا اشتبه الأطباءُ بهذا الاضطراب، فسوف يقومون باختبارات للدَّم والبول لتحديد ما إذا كان التجفاف موجودًا، وللتحقق من وجود مشاكل في توازن الكهارل، والتي قد تنجُم عن التجفاف. يُستخدَم تخطيط الصدى عادةً لتحديد ما إذا كان لدى المرأة حالى تُسمَّى الرَّحى العُدارِيَّة hydatidiform mole (اضطراب يشبه الحمل في البداية) أو الحمل بأكثر من جنين (ولادات متعددة).يمكن لكلتا الحالتين أن تجعل التقيُّؤ أكثر احتمالًا. قد تُجرَى اختبارات أخرى لاستبعاد أسباب اخرى مُحتَملة للتقيؤ.