العدوى داخل السَّلَى (intraamniotic infection) هي عدوى في النسجِ حول الجنين، مثل السَّائِل الذي يُحيط بالجنين (السائل السَّلوي)، أو المشيمة أو الأغشية حول الجنين، أو توليفة منها.

تزيد العدوى داخل السُّلى من خطر المشاكل عند المرأة وعند الجنين.

تُصاب النساء بالحمَّى عادةً ويُعانين من ألمٍ في الحوض وخروج مُفرَزات مهبليَّة غالبًا.

يستطيع الأطباء تشخيص العدوى من خلال إجراء الفَحص السَّريري عادةً، ولكن ينبغي تحليل السَّائِل السلوي في بعض الأحيان.

تُعطى النساء مُضادات حيوية وأدوية لخفض حرارة الجسم، ويجري تحديد موعد الولادة في أقرب وقتٍ ممكن.

مُضَاعَفات الحمل، مثل العدوى داخل السُّلى، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل،وقد تُؤثرُ في المرأة أو الجنين أو كليهما، كما قد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛ولكن، يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.

عوامل الخطر للإصابة بالعدوى داخل السلى تحدث العدوى داخل السلى لأن البكتيريا من المهبل تدخل إلى الرحم وتُصيبُ النسج حول الجنين بالعدوى عادةً.يحول المخاط الموجود في عنق الرحم والأغشية حول الجنين والمشيمةُ ادون ان تتسبب البكتيريا في العدوى عادةً،ولكن يمكن لبعض الحالات أن تجعل من السهل على البكتيريا خرق هذه الدفاعات، كما تكون العدوى داخل السلى أكثر ميلًا في الحالات التالية تمزق الأغشية المحيطة بالجنين في وقت مبكر جدًا (تُسمَّى الحالة التمزُّق المُبكِّر للأغشية).

حدوث تأخيرٌ طويلٌ بين تمزُّق الأغشية وولادة الطفل.كلما طال التأخير، كلما زادت احتمالية الإصابة بالعدوى داخل السلى.

بدء المخاض في وقتٍ مُبكِّرٍ جدًّا (المخاض المُبكِّر).

احتواء السائل السلوي على العِقي (meconium، البراز الأخضر الداكن الذي يُنتجه الجنين قبل الولادة والذي يخرج فقط من بعد الولادة عادةً).

وجود البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى في السبيل التناسلي.قد لا تعلم النساء أن هذه البكتيريا موجودة، وخصوصًا إذا لم يتلقينَ رعاية روتينية قبل الولادة، لأن هذه الرعاية تنطوي على اختبارات لهذه البكتيريا.

يُجري الأطباء أو القابلات فحوصًا حوضية عندَ النساء اللواتي لديهن تمزق في الأغشية.قد تُدخل هذه الفحوصات البكتيريا إلى المهبل والرحم،

يستمر المخاض لفترة طويلة. في حالاتٍ نادرةٍ، تحدُث العدوى عندما تُجرى المراقبة الداخلية للجنين؛وللقيام بهذا الإجراء، يقوم الأطباء بمراقبة الجنين عن طريق إدخال قطب كهربائي (حساس دائري صغير متصل بسلك) من خلال مهبل المرأة ويتصل بفروة رأس الجنين.

أعراض العدوى داخل السَّلَى تُسبِّبُ العدوى داخل السلى الحُمَّى عادةً وتؤدي إلى ألم في البطن غالبًا وخروج مفرزات يُمكن أن تكون كريهة الرائحة.قد يكون معدَّل ضربات القلب عند الجنين والمرأة سريعًا،ولكن لا تظهر أعراض نوذجيَّة عندَ بعض النساء.

تشخيص العَدوى داخل السلى تقييم الطبيب

تعداد الدَّم الكامل

بزل السلى amniocentesis في بعض الأحيان يقوم الأطباء بفحص سريري وتعداد الدم الكامل (الذي ينطوي على تعداد كريات الدم البيضاء). يُشتبه في العدوى داخل السلى عند وجود حمى وعَرَض واحد على الأقل من الأعراض النموذجية الأخرى عند النساء، مثل تسرع معدل ضربات قلب الجنين، أو خروج مفرزات ذات رائحة كريهة، أو ارتفاع غير طبيعي في تعداد كريات الدم البيضاء عند المرأة.اذا كان التَّشخيص لا يزال غير واضح، يستطيع الأطباء أخذ عَيِّنَة من السَّائِل السلوي وتحليلها (بزل السَّلى). إذا حدث مخاض مُبكِّر أو تمزُّق مُبكِّر في الأغشية، يأخذ الأطباء بعين الاعتبار احتمال وجود عدوى حتى لو لم يكن لدى النساء أعراض نموذجية.

الوقاية من العدوى داخل السَّلَى إذا حدث تمزق مُبكِّرٌ في الأغشية عند النساء، يقوم الأطباءُ بفحص الحوض عند الضرورة فقط، ويُعطي الأطباء أولئك النساء مُضادات حيوية عن طريق الوريد والفم عادةً، وذلك للمساعدة على استمرار الحمل لفترةٍ أطول والتقليل من خطر المشاكل عندَ الجنين.