الطفح الحملي متعدد الأشكال هو طفح جلدي يُسبب الحكة الشديدة ويحدث في أثناء الحمل فقط.

مُضَاعَفات الحمل، مثل الطفح الحملي متعدد الأشكال، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل.وهي تؤثرُ في المرأة أو الجنين أو كليهما، كما قد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛ولكن، يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.

يحدث الطفح الحملي متعدد الأشكال عند حوالى واحدةٍ من كل 160 إلى 300 حالة حمل.وهي أكثر شُيوعًا بدرجة كبيرةٍ عند النساء اللواتي يحملنَ بأكثر من جنين (ولادات مُتعدِّدة).يحدث هذا الطفح الجلدي في الحمل الأول عادةً،والسبب غير معروف.

تظهر بقعٌ حمراء غير منتظمة الشكل ومتبارزة قليلًا على البطن.تحتوي البقع أحيانًا على بثراتٍ صغيرة مملوءة بالسائل في المركز،ويكون الجلد حولها باهتًا غالبًا،وينتشر الطفح إلى الفخذين والردفين وأحيَانًا إلى الذراعين،ولا تتأثر راحة اليد وأخمص القدم والوجه عادةً.قد تظهرٌ مئاتٌ من البقع الحاكَّة،وتكون الحكة مزعجةً إلى درجة تجعل المرأة مستيقظةٍ في الليل.

الطفح الحملي متعدد الأشكال الصورة © Springer Science+Business Media

يظهر الطفح الجلدي في أثناء آخر أسبوعين إلى ثلاثة من الحمل عادةً، وأحيانًا في أثناء الأيام القليلة السابقة أو التالية للولادة،ولكنَّه قد يحدث في أيِّ وقتٍ بعد الأسبوع الرابع والعشرين.يزول الطفح الجلدي بسرعةٍ بعد الولادة عادةً.ويتكرر في ما يصل إلى 5٪ من حالات الحمل التالية.

يستطيع الأطباءُ تشخيص الطفح الحملي متعدد الأشكال من خلال فحص الجلد.ولكن، قد يكون من الصعب وضع تشخيص محدد لأنه يشبه حالات الطفح الجلدي الحاك الأخرى.

يكون تطبيق رهيم يحتوي على ستيرويد قشري (مثل تريامسينولون triamcinolone) على الجلد مباشرةً مفيدًا غالبًا،وفي حالاتٍ نادرة، بالنسبة إلى الأعراض الشديدة، يُعطَى ستيرويد قشري (مثل بريدنيزون) عن طريق الفم.

كما يمكن أيضًا استخدام مضادَّات الهيستامين التي لا تسبب النعاس والتي تؤخذ عن طريق الفم، لتخفيف الحكة.