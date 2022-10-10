تقييم الطبيب

التصوير بتخطيط الصدى

اختبارات الدم

إذا كان لدى المرأة الحامل نزف وتشنج في أثناء الأسابيع العشرين الأولى من الحمل، يقوم الطبيب بتفحصها لتحديد ما إذا كان الإسقاط مُحتَملًا،ويُجرى فحصٌ للحوض.ويتفحص الطبيب عنق الرحم لتحديد ما إذا كان متوسِّعًا أو مشدودًا نحو الخلف (امِّحَاء effacing)،وإذا لم يكن كذلك، فقد يكون الحمل قادرًا على الاستمرار،أمَّا إذا أخذ بالتوسع قبل 20 أسبوعًا من الحمل، يكون الإسقاط محتملًا جدًا.

كما يستخدِمُ الأطباءُ تخطيط الصدى أيضًا عادةً،وقد يُستخدَمُ لتحديد ما إذا حدث الإسقاط بالفعل، وفي حال لم يحدث، لتحديد ما إذا كان الجنين لا يزال حيًا.إذا حدث إسقاط، يمكن أن يُظهر التصوير بتخطيط الصدى ما إذا جرى إخراج الجنين والمشيمة بشكل كامل.

يُجري الأطباء عادةً اختباراتٍ دمويَّة لقياس مستوى هرمون تنتجه المشيمة في مرحلة مبكرة من الحمل يُسمَّى مُوَجِّهَةُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّةِ المَشيمائِيَّةُ البَشَرِيَّة human chorionic gonadotropin،وتمكِّنُ النتائج الأطباء من تحديد ما إذا كان لدى المرأة حملٍ متوضِّعٍ بشكلٍ خاطئ (منتبذ)، والذي يمكن أن يسبب النزف أيضًا.يمكن أن يساعد هذا الاختبار الأطباء أيضًا في تحديد ما إذا كان الجنين على قيد الحياة، وما إذا كان قد حدث إسقاط، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت أجزاء من الجنين أو المشيمة قد بقيت في الرحم بعد الإجهاض.

إذا لم يتضخَّم الرحم تدريجيًا، أو إذا لم ترتفع مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية كما هو متوقع خلال فترة الحمل، فيشتبه الأطباء بحدوث إجهاض فائت.يعني ذلك، أي أن الجنين قد مات ولكنه لم يُلفظ خارج الرحم.

إذا تعرضت النساء إلى الكثير من حالات الإسقاط، فقد يرغبن في مراجعة الطبيب قبل أن يحاولنَ الحمل مرةً أخرى،حيث يستطيع الطبيب تفحصهن للتحقق من شذوذات جينية أو بنيويَّة ومن اضطرابات أخرى تزيدُ من خطر الإسقاط،فعلى سبيل المثال، قد يقوم الأطباءُ بالإجراءات التالية:

فحص تصويري (مثل التصوير بتخطيط الصدى أو تنظير الرَّحِم أو تصوير الرَّحِم والبوق) للتَّحرِّي عن شذوذات بنيويَّة

اختبارات الدَّم للتحقق من اضطرابات مُعيَّنة، مثل مُتلازمة الأجسام المُضادَّة للشحميَّات الفُسفوريَّة، والسكَّري، والشذوذات الهرمونية، واضطرابات الغُدَّة الدرقية

اختبارات جينية للتقق من الشذوذات الصبغية

يمكن مُعالَجَة بعض أسباب الإسقاط السابق إذا جَرَى التعرف إليها، ممَّا يجعل الحمل الناجح ممكنًا.