الإجهاض الإنتاني هو عدوى خطيرة في الرحم تحدث قُبيل، أو في أثناء، أو بُعيد إجهاض أو إسقاط.

يحدث الإجهاض الإنتاني عادة عندما يستخدم الممارسون غير المدربين تقنيات غير معقمة لإزالة محتويات الرحم بعد الإجهاض أو الإسقاط.

يتسبب الإجهاض الإنتاني في حدوث قشعريرة، وحمَّى، وإفرازات مهبلية، ونزف مهبلي، وتسرُّع معدَّل ضربات القلب وذلك في غضون يومين بعدَ الإجهاض أو الإسقاط بشكل نمطي.

يُجرى زرع للدم لتحديد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للعدوى وبالتالي مساعدة الأطباء على اختيار المضادات الحيوية المناسبة.

تجري إزالة محتويات الرحم في أسرع وقت ممكن، وتُعالج العدوى بالمضادات الحيوية.

عادةً ما يحدث الإجهاض الإنتاني عند استخدام تقنيات غير معقمة لإزالة محتويات الرحم بعد الإجهاض أو الإسقاط.تكون حالات الإجهاض الإنتاني أكثر شُيُوعًا عندما يقوم الممارسون غير المُدرَّبين (أو الأم الحامل نفسها) بهذا الإجراء دون استخدام تقنيات معقمة و/أو عدم وجود معدات جراحية كافية.قد يثقب الممارسون غير المدربين الرحم في أثناء الإجراء.عادةً ما تنشأ هذه الظروف عادة عندما لا تحصل النساء على الرعاية الطبية الاحترافية بسبب القوانين التي تمنع الإجهاض، أو عدم الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، أو بسبب مسائل شخصية.

قد يحدث الإجهاض الإنتاني عندما تبقى أجزاء من الحمل في الرحم بعد الإجهاض أو الإسقاط وتصاب بالعدوى.يُعد الإجهاض الإنتاني حالة طبية طارئة، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة أو وفاة الأم.

أعراض الإجهاض الإنتاني عادةً ما تظهر أعراض الإجهاض الإنتاني في غضون 24-48 ساعة بعد الإجهاض.وتنطوي على قشعريرة، وحمى، وإفرازات مهبلية، وتسرع ضربات القلب، وغالبًا ما تترافق بنزف مهبلي.قد يتوسع عنق الرحم، ومن الممكن حدوث إسقاط، إذا لم يحدث ذلك من قبل.إذا حدث انثقاب في الرحم في أثناء الإجهاض، فعادةً ما تعاني النساء من ألمٍ شديدٍ في البطن. بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من الإجهاض الإنتاني، قد يحدث هذيان، وقد ينخفض ضغط الدم بشكل خطير، مما يؤدي إلى حدوث صدمة إنتانية.

تشخيص الإجهاض الإنتاني تقييم الطبيب

الاختبارات الدموية

التصوير بتخطيط الصدى يستطيعُ الأطباءُ تشخيصَ الإجهاض الإنتاني عادةً استنادًا إلى ظروف المرأة والأعراض لديها،وإذا كان الإجهاض الإنتاني يبدو مُحتملًا، يرسل الأطباءُ عينة من الدم إلى المختبر لاستنباتها (تُوضَع في مادة تُشجِّعُ المكروبات على النمو).وتُساعدُ هذه الطريقة الأطباءَ على التعرف إلى المكروبات التي تُسبب العدوى، وبالتالي تحديد ما هِيَ المُضادات الحيوية التي ستكون فعَّالةً. يجرى التصوير بتخطيط الصدى للتحري عن بقايا الحمل التي يُحتمل أنها بقيت في الرحم.