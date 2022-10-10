الأَوعِيَة المُنزاحة

بالنسبة إلى الأوعية المنزاحة vasa previa، تتوضَّع الأغشية التي تحتوي على الأوعية الدَّموية التي تصل الحبل السري والمشيمة عبر أو بالقرب من فتحة عنق الرحم، أي مدخل قناة الولادة.

قد تسبِّب الأوعية المُنزَاحة نزفًا شديدًا في الجنين والأم عندما تتمزُّق الأغشية حولالجنين، وذلك قبل بَدء المخاض مباشرةً عادةً.

لتأكيد التَّشخيص، يقوم الأطباء بإدخال جهاز الموجات فوق الصوتية في المهبل للتحقق من الأوعية الدموية فوق أو بالقرب من فتحة عنق الرحم.

إذا كان لدى المرأة أوعية منزاحة، يقوم الأطباء بالتحقق من معدل ضربات قلب الجنين بشكل متكرر بعد 28 أسبوعًا من الحمل، وذلك لتحديد ما إذا كان الجنين في ضائقة.

تحتاج الحالة إلى ولادة قيصرية، وغالبًا ما تُجرى في الأسبوع الرابع والثلاثين إلى السابع والثلاثين من عمر الحمل، إذا حدثت مشاكل، وحتَّى قبل هذا.

مُضَاعَفات الحمل، مثل الأوعية المنزاحة، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل،وقد تؤثر في المرأة أو الجنين أو كليهما، كما قد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛ولكن، يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.

تكون الأَوعِيَة المزاحة موجودةً في نَحو ولادةٍ واحدة من بين 2,500 إلى 5,000 ولادة،وهي أكثر ميلًا لأن تحدث عندما تكون شذوذات أخرى معيَّنة في المشيمة موجودةً.

يحتوي الحبل الشري على الأوعية الدموية بين الجنين والمشيمة عادةً،وبالنسبة إلى الأوعية المنزاحة، يتوضع بعض هذه الأوعية الدموية في الأغشية التي تُحيط بالجنين، أي في المنطقة بين الجنين وفتحة عُنق الرحم.عندما تتمزَّق الأغشية، ويحدث هذا قبل بدء المخاض بفترة وجيزة عادة، يُمكن أن تتمزق هذه الأوعية.ونتيجةً لذلك، قد يفقد الجنين كمية كبيرة من الدَّم،وإذا كان النزف شديدًا، قد يموت الجنين، وقد تعاني الأم من مُضَاعَفات بسبب فقدان كمية كبيرة من الدم.

ما هي الأَوعِيَة المنزاحة؟

أعراض الأوعية المنزاحة تعاني النساء من نزفٍ مهبليٍّ غير مؤلم عندما تتمزق الأغشية، ويحدث هذا من بعد بدء المخاض بفترةٍ وجيزةٍ عادةً،ويكون معدَّل ضربات قلب الجنين بطيئًا غالبًا.

تشخيص الأوعية المنزاحة التصوير بتخطيط الصدى قد يشتبه الأطباء في الأوعية المُنزاحة عندما يُبيِّن تخطيط الصدى الذي يُجرى بشكلٍ روتيني في مرحلة مبكرة من الحمل أن هناك شذوذات معيَّنة في المشيمة، أو عندما يكون معدل ضربات قلب الجنين غير طبيعي.يمكن أن يُظهِرَ تخطيط الصدى والذي يُجرى عادةً عن طريق جهازٍ يُدخَلُ في المهبل (يُسمى تخطيط الصدى بطريق المهبل)، أن الأوعية الدموية تعبر فوق فتحة عنق الرحم أو بالقرب منها، وبالتالي يُؤكِّدُ التشخيص.