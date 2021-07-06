مقدمة إلى مُضَاعَفات المخاض والولادة

يحدث المخاض والولادة دون أيَّة مشاكل عادةً.ويكون حدوث المشاكل الخطيرة نادرٌ نسبيًّا، ويمكن توقُّع معظمها ومعالجتها بفعالية.ولكن، تحدث المشاكل في بعض الأحيان بشكلٍ مفاجئ وغير متوقع.توفِّر الزيارات المنتظمة لطبيبٍ أو لقابلةٍ مُجازة خلال فترة الحمل إمكانيَّة توقُّع المشاكل المُحتملة، وتُحسِّن من احتمالات إنجاب طفلٍ سليمٍ وولادة آمنة.
يمكن أن تنطوي المشاكل على ما يلي:
توقيت المخاض— ما إذا كان المخاض سيحدث في توقيتٍ مُبكِّر أو متأخر عن التوقيت الطبيعي
مشاكل عند الجنين أو المولود حديث الولادة
مشاكل عند الأم
مشاكل في المشيمة تُسمَّى المشيمة الملتصقة
قد يجري اكتشاف المشيمة الملتصقة خلال فترة الحمل أو بعد الولادة فقط.
تكون معظم المشاكل واضحةً قبل أن يبدأ المخاض.وتنطوي هذه المشاكل على:
تَمَزُّقُ الأَغشِيَّةِ قبل المخاض (المُبتسَر) (تسرُّب السائل الأمنيوسي في وقتٍ مبكِّرٍ جدًّا)
الحمل المديد وما بعد النُّضج (يستمرُّ الحمل فترةٍ أطول من المعتاد، ويُسبِّبُ مشاكل مع الطفل أحيانًا)
وضعيَّة ومجيء الجنين غير طبيعيَّة (الجنين في وضعيَّة خاطئة لحدوث ولادة أكثر أمنًا)
الولادات المتعدِّدة (مثل ولادة توأم أو ثلاثة توائم)
يمكن لبعض المشاكل (المُضَاعَفات) التي تحدث مع النساء خلال فترة الحمل أن تُسبِّبَ حدوث مشاكل في أثناء المخاض أو الولادة.فمثلًا، قد يؤدي مُقدمات الانسمام الحملي (ارتفاع ضغط الدَّم مع وجود بروتين في البول) إلى حدوث انفصال باكر للمشيمة عن الرحم (انفصال المشيمة) ومشاكل عند الأطفال حديثي الولادة.
تحدث بعض المشاكل أو تصبح واضحة في أثناء المخاض أو الولادة.وتنطوي هذه المشاكل على:
انصِمامٌ بالسَّائِلِ السَّلَوِيّ amniotic fluid embolism (دخول السائل الذي يحيط بالجنين في الرحم إلى مجرى الدَّم عند المرأة، ممَّا يَتسبَّب في حدوث ردَّة فعل تُهدِّد حياة المرأة في بعض الأحيان)
عُسر الولادة الكَتفي shoulder dystocia (انحشار كتف الجنين بمقابل عظم العانة، وبالتالي انحباس الجنين في قناة الولادة)
المخاض الذي يبدأ في وقتٍ مبكر جدًّا (المخاض المبكر)
الحبل السُّرِّي المُتدلِّي prolapsed umbilical cord (الحبل السري الذي يخرج من قناة الولادة قبل المولود)
الحبل القفوي nuchal cord (هو الحبل السُّرِّي الذي يلتف حول عنق الجنين)
الحجم الضخم للجنين الذي يمنع مروره من خلال قناة الولادة (الحوض والمهبل)- يُسمَّى عدم التناسق الحوضي fetopelvic disproportion
في حالاتٍ نادرةٍ، تمزق الرحم بشكل عفوي
عند حدوث مُضَاعَفات، قد توجد حاجةٌ إلى إيجاد بدائل للمخاض التلقائيَّ والولادة المهبلية.وهي تشتمل على:
المخاض الاصطناعي (تحريض المخاض)
استعمال ملقط أو مُستخرِج بالتَّخلية (يُسمَّى الولادة المهبليَّة الفعَّالة operative vaginal delivery) لتوليد الطفل
تحدث بعض المشاكل بعد ولادة الجنين مباشرةً، وذلك في الوقت الذي تخرج فيه المشيمة تقريبًا.وهي تشتمل على:
انقلاب الرحم إلى الخارج (الرحم المقلوب inverted uterus)
توقيت المخاض والولادة
لا تزيد نسبة النساء اللواتي يَلِدنَ في الموعد المُحدَّد لهنَّ (في الأسبوع الأربعين من الحمل عادةً) عن 10%.حيث تلدُ حوالى 50% من النساء خلال أسبوعٍ واحد (قبل أو بعد الموعد)، وتلدُ حوالى 90% منهنَّ خلال أسبوعين من الموعد المتوقع.
هل تعلم...
يمكن أن يبدأ المخاض:
في وقتٍ مُبكِّرٍ جدًّا (خديج preterm): قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل
متأخِّر (بعد الأوان postterm): بعد الأسبوع الثاني والأربعين من الحمل
في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون صحة أو حياة الجنين مُعرَّضةً للخطر.
يمكن أن يحدث المخاض في وقتٍ مُبكِّرٍ أو متأخر بسبب مشكلة طبية لدى الأم أو الجنين، أو اتخاذ الجنين لوضعيَّة غير طبيعيَّة.
قد يكون تحديد طول فترة الحمل أمراً صعباً نتيجة تعذُّر تحديد التاريخ الدقيق لحدوث الحمل غالبًا.في مرحلةٍ مبكرةٍ من الحمل، يمكن للفحص بتخطيط الصدى، وهو آمنٌ وغير مؤلم، أن يساعد على تحديد مدة الحمل.بينما في منتصف إلى أواخر الحمل، تكون اختبارات تخطيط الصدى أقل موثوقية في تحديد طول فترة الحمل.