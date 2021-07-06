مقدمة إلى مُضَاعَفات المخاض والولادة

يحدث المخاض والولادة دون أيَّة مشاكل عادةً.ويكون حدوث المشاكل الخطيرة نادرٌ نسبيًّا، ويمكن توقُّع معظمها ومعالجتها بفعالية.ولكن، تحدث المشاكل في بعض الأحيان بشكلٍ مفاجئ وغير متوقع.توفِّر الزيارات المنتظمة لطبيبٍ أو لقابلةٍ مُجازة خلال فترة الحمل إمكانيَّة توقُّع المشاكل المُحتملة، وتُحسِّن من احتمالات إنجاب طفلٍ سليمٍ وولادة آمنة.

يمكن أن تنطوي المشاكل على ما يلي:

توقيت المخاض— ما إذا كان المخاض سيحدث في توقيتٍ مُبكِّر أو متأخر عن التوقيت الطبيعي

مشاكل عند الجنين أو المولود حديث الولادة

مشاكل عند الأم

مشاكل في المشيمة تُسمَّى المشيمة الملتصقة

قد يجري اكتشاف المشيمة الملتصقة خلال فترة الحمل أو بعد الولادة فقط.

تكون معظم المشاكل واضحةً قبل أن يبدأ المخاض.وتنطوي هذه المشاكل على:

يمكن لبعض المشاكل (المُضَاعَفات) التي تحدث مع النساء خلال فترة الحمل أن تُسبِّبَ حدوث مشاكل في أثناء المخاض أو الولادة.فمثلًا، قد يؤدي مُقدمات الانسمام الحملي (ارتفاع ضغط الدَّم مع وجود بروتين في البول) إلى حدوث انفصال باكر للمشيمة عن الرحم (انفصال المشيمة) ومشاكل عند الأطفال حديثي الولادة.

تحدث بعض المشاكل أو تصبح واضحة في أثناء المخاض أو الولادة.وتنطوي هذه المشاكل على:

عند حدوث مُضَاعَفات، قد توجد حاجةٌ إلى إيجاد بدائل للمخاض التلقائيَّ والولادة المهبلية.وهي تشتمل على:

تحدث بعض المشاكل بعد ولادة الجنين مباشرةً، وذلك في الوقت الذي تخرج فيه المشيمة تقريبًا.وهي تشتمل على: