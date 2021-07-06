تَمَزُّقُ الأَغشِيَّةِ قبل المخاض

تمزق الأغشية قبل الولادة (أو الباكر أو المبتسر) - Prelabor rupture of the membranes هو فقد السائل السَّلوي من الحيِّز المحيط بالجنين قبل بَدء المخاض.

يبدأ المخاض بعد تمزُّق الأغشية مباشرةً في أغلب الأحيان.

يزداد خطر إصابة المرأة والجنين بحالات العدوى إذا لم يبدأ المخاض في غضون 6 - 12 ساعة.

إذا لم يبدأ المخاض بشكل مباشر بعد تمزق الأغشية وبلغ الحمل أسبوعه الرابع والثلاثين أو أكثر، وكانت رئتا الجنين قد نضجتا، فعادة ما يُحرض المخاض على البدء بشكلٍ اصطناعي.

أمَّا إذا لم تتجاوز مدَّة الحمل المُنقضية أربعًا وثلاثين أسبوعًا، ولم تكن رئتا الجنين قد نضجتا بما يكفي، فيجري إدخال الأمِّ إلى المستشفى عادةً ومراقبتها بدقَّةٍ، وإعطائها الستيرويدات القشريَّة لمساعدة رئتي الجنين على النضج وكذلك المضادات الحيويَّة لعلاج ومنع حدوث أيَّة حالة عدوى يمكن أن تُحرِّضَ المخاض و/أو تضرُّ بالجنين.

إذا لم تتجاوز مدَّة الحمل المُنقضية إثنان وثلاثين أسبوعًا، فيمكن إعطاء المرأة سلفات المغنيزيوم للحدِّ من خطر الإصابة بالشلل الدماغي.

يُوصَف تمزُّق الأغشية عادةً بأنه "خروج ماء الرحم أو ماء الرأس". فعندما تتمزَّق الأغشية، يجري السائل الموجود داخل الأغشية والمُحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي) خارجًا من المهبل.تتفاوت سرعة الجريان بين التقطير إلى التَّدفُّق.وبمجرَّد تمزُّق الأغشية، يجب على المرأة الاتصال بطبيبها أو بالقابلة.

هل تعلم...

تتمزَّق الأغشية المملوءة بالسوائل المحتوية على الجنين في أثناء المخاض عادةً.ولكن في حالات الحمل الطبيعيَّة، يمكن أحيانًا أن تتمزق الأغشية قبل بدء المخاض — تمزُّقٌ سابقٌ لأوانه.

قد يكون توقيت حدوث تمزُّق الأغشية قبل المخاض قريبًا من موعد الولادة المُفتَرض (عند الأسبوع السابع والثلاثين أو بعد ذلك، وذلك عندما تكتمل مدة الحمل الافتراضية) أو قبل ذلك (يُسمى التمزق المُبتسر قبل المخاض إذا حدث في وقت أبكر من الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل).فإذا حدث التَّمزُّق في وقتٍ مُبكِّر، فمن المرجَّح أن تحدث الولادة في وقتٍ مُبكِّرٍ جدًّا (قبل الأوان).

وبغضِّ النظر عن توقيت حدوث التمزُّق قبل المخاض، فإنَّه يزيد من خطر حدوث مشاكل مثل:

يمكن أن تؤدي إصابة الرحم بالعدوى إلى الحمى، أو خروج مفرزات مهبلية سميكة أو كريهة الرائحة، أو الألم البطني.

إذا أدَّى التَّمزُّق قبل المخاض إلى ولادة مُبكِّرة، يكون المولود الخديج مُعرَّضًا لخطرٍ متزايدٍ لحدوث ما يلي:

مشاكل رئويَّة

نزف في الدماغ

الوفاة أحيانًا

قد لا يتطور الدماغ بشكل طبيعي عند وجود نزفٍ في الدماغ، ممَّا يُسبِّبُ مشاكل مثل الشلل الدماغي.

إذا كان قد انقضى من الحمل أقلُّ من 24 أسبوعًا عند تمزق الأغشية، فقد تتعرض أطراف الجنين للتشوه.

بعد تمزق الأغشية، تبدأ التقلُّصات عادةً في غضون 24 ساعة عندما تكون المرأة في موعدها، ولكن قد لا تبدأ لمدة 4 أيام أو أكثر إذا حدث التمزق في الفترة بين الأسبوعين 32 و 34 من الحمل.

تشخيص تمزق الأغشية قبل المخاض فحص المهبل وعنق الرحم باستعمال المنظار يقوم الطبيب أو القابلة بفحص المهبل وعنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم) وذلك باستخدام موسع خاص لتوسيع جدران المهبل، والتأكد من تمزُّق الأغشية ولتقدير نسبة فتح عنق الرحم (المُتَوسِّع). إذا لاحظ الطبيب تسرب السائل الأمنيوسي من المهبل، فإنه يفترض بأن الأغشية قد تمزقت. إذا جَرَى تشخيصُ تمزُّق الأغشية قبل المخاض ويمكن للجنين البقاء على قيد الحياة خارج الرحم، فتُدخل المرأة إلى المستشفى عادةً بحيث يمكن معرفة حالة الجنين.