تمزُّق الرَّحم

تمزق الرحم هو فتحة متمزِّقة بشكل عفوي في الرحم قد تؤدي إلى انزلاق الجنين إلى جوف البطن.

يُعدُّ تمزُّق الرحم من الحالات الشديدة النُّدرة.وهو من الحالات الإسعافيَّة التي تستدعي المعالجة الفوريَّة.

يمكن أن يتمزَّق الرحم قبل أو أثناء الولادة.

تزيد العوامل التالية من مخاطر حدوث تمزُّق الرحم:

النساء اللواتي أُجريت لهنَّ ولادة قيصرية سابقًا، لاسيَّما إذا بدأ عندهنَّ المخاض بشكلٍ اصطناعي (تحريض) بدلًا من أن يحدث تلقائيًّا.

النساء اللواتي أُجريَت لهنَّ جراحة في الرحم.

يتمطَّط الرحم بشكلٍ كبير (على سبيل المثال، من خلال وجود كمية كبيرة من السائل الأمنيوسي في الرحم أو من خلال وجود عدد من الأجنَّة).

الجنين في وضعيَّة خاطئة للولادة وينبغي تعديلها.

يسبب التمزق ألمًا شديدًا ومستمرًا في البطن وبطأً غير طبيعي في معدل ضربات القلب عند الجنين.

ولتأكيد تشخيص تمزق الرحم، قد يقوم الأطباء بإجراء شقٍّ في البطن حتى يتمكنوا من رؤية الرحم مباشرةً.يُسمَّى هذا الإجراء فتح البطن laparotomy.

ينبغي توليد الجنين بالولادة القيصريَّة مباشرةً.ثم يَجرِي إصلاح الرحم جراحيًّا.ومن الضروري استئصال الرحم في بعض الأحيان.