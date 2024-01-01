تدلي الحبل السري

يعني التدلي الواضح أن الحبل السري المتدلي يمكن مشاهدته من قبل الطبيب.في التدلي الواضح، تكون الأغشية مُمزَّقة، ويبرز الحبل السري إلى داخل المهبل أو خارجه قبل ظهور المولود.يحدث التَّدلِّي الواضح عادةً عندما تظهر قدما أو إليتي الطفل أولًا (مجيء مقعدي).ولكنَّه قد يحدث عند ظهور رأس الطفل أولاً، وخصوصًا إذا حدث تمزُّقٌ مُبكِّرٌ للأغشية أو لم ينتقل الجنين إلى حوض المرأة.وإذا لم ينزل الجنين، يمكن لاندفاع السائل الذي يتزامن مع تمزق الأغشية أن يحمل الحبل إلى الخارج قبل الجنين.

في حالة تدلِّي الحبل، يجب إجراء ولادة قيصرية فوريَّة لمنع انقطاع جريان الدَّم إلى الجنين.وحتى تبدأ الجراحة، تقوم الممرضة، أو القابلة، أو الطبيب برفع جسم الجنين عن الحبل لتفادي انقطاع جريان الدَّم من خلال الحبل المُتدلِّي.