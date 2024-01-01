تدلي الحبل السري

تدلِّي الحبل السري هو الحالة التي يخرج فيها الحبل السري من المهبل قبل الطفل.
عندما يتدلَّى الحبل السري، يمكن أن يضغط جسم الجنين على الحبل وبالتالي يقطع إمدادات الدَّم إلى الجنين.
قد يكون هذا الاختلاط غير الشائع واضحًا أو خفيًّا.
التدلي الواضح
يعني التدلي الواضح أن الحبل السري المتدلي يمكن مشاهدته من قبل الطبيب.في التدلي الواضح، تكون الأغشية مُمزَّقة، ويبرز الحبل السري إلى داخل المهبل أو خارجه قبل ظهور المولود.يحدث التَّدلِّي الواضح عادةً عندما تظهر قدما أو إليتي الطفل أولًا (مجيء مقعدي).ولكنَّه قد يحدث عند ظهور رأس الطفل أولاً، وخصوصًا إذا حدث تمزُّقٌ مُبكِّرٌ للأغشية أو لم ينتقل الجنين إلى حوض المرأة.وإذا لم ينزل الجنين، يمكن لاندفاع السائل الذي يتزامن مع تمزق الأغشية أن يحمل الحبل إلى الخارج قبل الجنين.
في حالة تدلِّي الحبل، يجب إجراء ولادة قيصرية فوريَّة لمنع انقطاع جريان الدَّم إلى الجنين.وحتى تبدأ الجراحة، تقوم الممرضة، أو القابلة، أو الطبيب برفع جسم الجنين عن الحبل لتفادي انقطاع جريان الدَّم من خلال الحبل المُتدلِّي.
التَّدلِّي الخَفي
في التدلي الخفي، لا يمكن رؤية الحبل السري، ولكنه عادةً ما يكون منضغطًا، بالكتف أو الرأس عادةً.تكون الأغشية سليمة، ويكون الحبل إمَّا أمام أو بجوار الجنين أو محصورًا أمام كتف الجنين.
يمكن اكتشاف التدلي الخفي occult prolapse عادةً من خلال النمط غير الطبيعي لضربات قلب الجنين.يؤدي تغيير وضعيَّة الأم إلى تصحيح المشكلة عادةً.يكون إجراء ولادة قيصريَّة ضروريًّا في بعض الأحيان.