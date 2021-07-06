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تحريض المخاض

حسبJulie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
تمت مراجعته ذو القعدة 1442

تحريض المخاض هو البداية الاصطناعيَّة للمخاض.

يجري تحريض المخاض عادةً بإعطاء المرأة الأوكسيتوسين oxytocin، وهو دواء يجعل تقلُّصات الرحم أكثر تكرارًا وأشدُّ قوة.يكون الأكوسيتوسين المُعطى مماثلًا للأوكسيتوسين الطبيعي الذي تنتجه الغُدَّة النُّخامِيَّة.حيث يجري إعطاؤه عن طريق الوريد مع مضخة التسريب، بحيث يمكن ضبط كمية الدواء المُسرَّب بدقة.

قبل أن يجري تحريض تقلُّصات الرحم، يجب أن يكون عنق الرحم مترقِّقًا (الإمحاء) وجاهزًا للفتح (متوسِّعًا) بحيث يمكن توليد الطفل.يمكن استخدام عدة تقنيات لمساعدة عنق الرحم على الامِّحاء والتَّوسُّع:

  • يمكن إعطاءُ أحد البروستاغلاندينات (مثل الميزوبروستول misoprostol) عن طريق المهبل.

  • بعد ذلك، يجري إدخال أنبوب (قثطار) مع بالون مُتَّصلٌ به إلى عنق الرحم.يجري نفخ البالون للضغط برفق على جدران عنق الرحم وبالتالي توسيعه.

  • قد يجري إدخال سيقان الأعشاب البحرية المجففة (الطحالب الصفائحية - لاميناريا) في عنق الرحم.تقوم اللاميناريا بامتصاص السوائل ثمَّ تتضخَّم، وبالتالي تُوسِّع عنق الرَّحم.

تنطوي المشاكل التي تحتاج عادةً إلى تحريض المخاض على:

يجري تحريض المخاض في بعض الأحيان لأسباب لا علاقة لها بمشاكل صحية.على سبيل المثال، قد يجري تحريض المخاض عندما يكون لدى المرأة تاريخ من الولادات السريعة.في مثل هذه الحالات، يعني تحريض المخاض بأن الطبيب أو غيره من ممارسي الرعاية الصحية يمكنه حضور توليد الطفل.

يجب عدم القيام بالتحريض في الظروف التالية:

تجري مراقبة معدل ضربات قلب الجنين إلكترونياً أثناء التحريض والمخاض.حيث يُوضَع جهاز المراقبة على بطن المرأة في البداية.ويجري في بعض الأحيان وبعد تمزُّق الأغشية إدخال جهاز مراقبةٍ داخلي من خلال المهبل ويُعلَّق بفروة رأس الجنين.

وإذا كان التحريض فاشلًا، تجري ولادة الطفل من خلال الولادة القيصريَّة.

للمزيد من المعلومات

نورد فيما يلي مصدرًا باللغة الإنجليزية قد يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.

  1. Childbirth Connection: يوفر هذا الموقع نصائح حول إنجاب طفل سليم والولادة الآمنة.ويؤكد الموقع على أهمية الرعاية الطبية قبل وأثناء وبعد الولادة.

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.