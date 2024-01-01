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انقلاب الرحم

حسبJulie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
تمت مراجعته جمادى الآخرة 1445

انقلاب الرحم هو حالة طبية طارئة نادرة تحدث في أثناء ولادة الطفل حيث ينقلب الرحم نحو الخارج ويبرز من خلال عنق الرحم إلى المهبل أو من خلاله.يمكن لانقلاب الرحم أن يسبب خسارة شديدة في الدم قد تكون مهددة للحياة.

    قد ينقلب الرحم إذا كانت المشيمة متصلة بإحكام وسحبها الأطباء بشدة لإزالتها.

    الرحم المقلوب هو حالة طبية طارئة يجب معالجتها فورًا.عادةً ما يُعيد الأطباء الرحم إلى وضعه الطبيعي عن طريق دفعه للخلف.قد تستدعي الحالة استعمال مسكنات الألم، والمُهدِّئات، وفي بعض الأحيان التخدير العام.يُعطى دواء لإرخاء الرحم (مثل تيربوتالين) عن طريق الوريد عند الضرورة.قد يتطلب الأمر إعطاء السوائل الوريدية أو نقل دم.تتعافى معظم النساء بشكلٍ كاملٍ بعد خضوعهنَّ لهذا الإجراء.

    قد تُستطب الجراحة أحيانًا لإعادة الرحم إلى وضعه الطبيعي.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.