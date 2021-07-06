الولادة المهبليَّة الجراحيَّة

الولادة المهبلية الجراحية هي الولادة التي تجري باستعمال مُستخرِج بالتخلية أو ملقط.

يتكوَّن المُستخرِج بالتَّخلية من كوب صغير مصنوع من مادة تشبه المطاط متَّصل بشفاط.يجري إدخاله في المهبل ويستعمل كوب الشفط ليرتبط برأس الجنين.إذا فشلت محاولة التوليد بالمُستخرِج بالتخلية، فيتمُّ اللجوء إلى الولادة القيصريَّة .يتسبَّبُ المُستخرج بالتَّخلية في حالاتٍ نادرة بكدماتٍ في فروة رأس الطفل أو في حدوث نزفٍ في عيني الطفل (نزفُ شبكي retinal hemorrhage).كما يزيد الاستخراج بالتخلية من خطر عسر ولادة الكتف (لا سيَّما إذا كان حجم الطفل كبيرًا) وخطر اليرقان.

الملاقط هي أدوات معدنيَّة جراحيَّة ذات حواف مستديرة تتناسب مع رأس الجنين.في حالاتٍ نادرة، يؤدي استعمال الملقط إلى حدوث كدماتٍ عند الطفل أو إلى تمزُّق المنطقة بين فتحة المهبل والشرج (تسمى منطقة العجان).

قد يكون من الضروري استعمال المستخرِج بالتخلية أو الملاقط أثناء الولادة في الحالات التالية:

إذا كان لدى الجنين ضائقة جنينيَّة

عندما تصبح المرأة متعبة جدًّا بحيث لا تستطيع الدفع بشكلٍ فعَّال

عند استمرار المخاض لفترة طويلة

عند معاناة المرأة من اضطرابٍ (مثل بعض الاضطرابات القلبيَّة أو الدماغية) التي تجعل الدفع الشديد غير مرغوبٍ فيه