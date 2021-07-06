الولادات المتعددة

يزيد الحمل بأكثر من جنين من خطر حدوث مشاكل.

يؤدي الحمل بأكثر من جنين إلى حدوث تمطُّطٍ مفرطٍ في الرحم وبالتالي زيادة احتمال بدء التقلُّصاتٍ فيه قبل اكتمال فترة الحمل (المخاض المبكر).ونتيجةً لذلك، يُولَد الأطفال قبل الأوان عادةً وتكون أحجامهم صغيرة.يزداد خطر ولادة جنين ميت أو الوفاة في حالة ولادة الأطفال الخدج.وفي بعض الحالات، لا يتقلَّص الرحم المفرط التَّمطُّط بشكلٍ جيد بعد الولادة، ممَّا يتسبَّب في حدوث نزف بعد الولادة.

ونظرًا لأنَّ الأجنة قد تكون في وضعيَّات مجيء مختلفة، فقد تكون الولادة المهبلية مُعقَّدة.كما أنَّ تقلُّص الرحم بعد ولادة الطفل الأول قد يؤدي إلى إزالة مشيمة الطفل أو الأطفال الباقين.ونتيجةً لذلك، فقد يواجه الطفل أو الأطفال في حالات الحمل اللاحقة من المزيد من المشاكل في أثناء الولادة.

كما يزيد الحمل بأكثر من جنين من خطر حدوث مشاكل عند المرأة.وتنطوي هذه المشاكل على ما يلي: