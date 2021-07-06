النَّزف الرَّحمي المفرط عند الولادة

يشير النزف المفرط من الرحم إلى فقدان أكثر من 1 ليتر من الدَّم أو ظهور أعراض واضحة لفقدان الدم في غضون 24 ساعة بعد الولادة.

وبعد ولادة الطفل، يُعدُّ النزف المفرط من الرحم مصدرًا كبيرًا للقلق.

تفقد المرأة حوالى نصف ليتر من الدَّم في أثناء وبعد الولادة المهبلية عادةً.يُفقدُ الدَّم لأنَّ بعض الأوعية الدَّموية تُفتَح عندما تنفصل المشيمة عن الرحم.وتساعد تقلُّصات الرحم على إغلاق هذه الأوعية حتى يمكن أن تتعافى.تكون كمية الدَّم التي تفقدها المرأة التي خضعت لولادةٍ قيصريَّة هي ضعف الكمية التي تفقدها عندما تكون الولادة مهبليَّة عادةً، ويرجع ذلك بشكلٍ جزئي إلى أنَّ الولادة تستدعي إجراء ِشقٍّ في الرحم، ويَجرِي ضخ الكثير من الدَّم إلى الرحم خلال فترة الحمل.

يعدُّ النزف مفرطًا إذا حدث أيٌّ ممَّا يلي في غضون 24 ساعة بعد الولادة:

فقدان أكثر من 1 ليتر من الدَّم.

ظهور أعراض فقدان كبيرٍ في الدَّم لدى المرأة، مثل انخفاض ضغط الدَّم، وتسرُّع معدَّل ضربات القلب، والدوخة، وخفة الرأس، والتَّعب، والضَّعف.

يحدث الفقد المفرط للدَّم عادةً بعد الولادة مباشرةً ولكنَّه قد يحدث متأخِّرًا بعد شهرٍ من الولادة.

التَّشخيص تقييم الطبيب يعتمد تشخيص النزف التالي للولادة على المراقبة الدقيقة لكمية النزف.يجري فحص المهبل والعجان للتَّحرِّي عن وجود تمزُّقات قد تحتاج إلى إصلاح.يضغط الطبيب برفقٍ على بطن المرأة ليتحسس الرحم ويُحدِّد ما إذا كان صلبًا.قد تعني رخاوة الرحم أنَّه غيرَ متقلِّصٍ كما ينبغي أن يكون وأنَّ الدَّم مُتجمِّعٌ داخله. يمكن أن تساعد مراقبةُ العلامات الحيويَّة للمرأة، مثل ضغط الدَّم ومعدَّل ضربات القلب؛ الأطباءَ على تحديد ما إذا كان فقد الدَّم مفرطًا.وقد يُشير هبوط ضغط الدَّم أو تسرع ضربات القلب إلى وجود نزفٍ مفرط.

الوقاية يتَّخذ الأطباء خطواتٍ للوقاية أو للاستعداد لحدوث نزفٍ مفرط بعد الولادة وذلك قبل أن يبدأ المخاض عند المرأة.فعلى سبيل المثال، يقومون بتحديد ما إذا كانت المرأة تعاني من أيَّة حالاتٍ تزيد من خطر النزف (مثل وجود الكثير من السائل الأمنيوسي أو الإصابة باضطراب نزف).تُعالج هذه الحالات إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت زُمرة دم المرأة غير شائعة، يتأكَّد الأطباء من توفُّر زمرة دمها. يجب أن تكون الولادة بطيئةً ولطيفةً قدر الإمكان.يقوم الأطباء عادةً بإعطاء المرأة الأوكسيتوسين من خلال التسريب الوريدي أو الحقن في العضل.يساعد الأوكسيتوسين الرحم على الانقباض والحد من خسارة الدم. عند خروج المشيمة، يقوم الأطباء بفحصها لتحديد ما إذا كانت كاملة.فإذا تبيّن أنها غير كاملة، تُزال أجزاؤها المُتبقية داخل الرحم (والتي قد تسبِّب النَّزف) باليد. وبعد خروج المشيمة، تُراقبُ المرأة لمدة ساعة على الأقل للتأكد من أنَّ الرحم قد تقلَّص ولتقييم النزف.