المخاض الذي يتقدَّم ببطءٍ شديد

قد ينطوي المخاض الذي يتقدَّم ببطءٍ شديدٍ على حركة بطيئة للجنين عبر قناة الولادة وذلك إمَّا لأنَّ حجم الجنين كبيرٌ جدًا، أو لأنَّه في وضعيَّة غير طبيعيَّة، أو لأنَّ قناة الولادة صغيرةٌ جدًا، أو لأنَ الرحم يتقلص بشكل ضعيف جدًا أو قوي جدًا.

تنطوي الأسباب التي تجعل تقدُّم المخاض شديد البطء على ما يلي:

ضخامة حجم الجنين والتي تُعيق تحرُّكه من خلال قناة الولادة (الحوض والمهبل)

وجود الجنين في وضعيَّة غير طبيعية

الضيق الشديد للمعة قناة الولادة

ضَعف تقلُّصات الرحم بشكلٍ كبير أو أنَّ شدَّتها غير كافية للمحافظة على حركة الجنين

يمكن من حين لآخر أن تكون التقلصات شديدةً جدًّا أو تكون الفواصل الزمنيَّة بينها قصيرة جدًّا.

يُقدِّر الأطباء حجم الجنين واتِّساع قناة الولادة ويتحقَّقون من وضعيَّة الجنين.كما يتحقَّقون من شدة وتوقيت التقلُّصات.تُحدِّد هذه العوامل طريقة العلاج.

فإذا كانت لمعة قناة الولادة كبيرةً بما يكفي لمرور الجنين ولكنَّ المخاض لا يتقدَّم، فيمكن إعطاء المرأة الأوكسيتوسين عن طريق الوريد لتنبيه الرحم على التَّقلُّص بشكلٍ أكثرَ قوة.فإذا فشل استعمال الأوكسيوتوسين، فقد يكون من الضروي القيام بالولادة القيصريَّةأو إذا كان الطفل في وضعيَّةٍ تسمح بولادته بشكلٍ فعلي، فقد يكون بالإمكان استعمال جهاز المُستخرِج بالتَّخلية أو الملقط.

وإذا كان حجم الجنين ضخمًا، فينبغي اللجوء للولادة القيصرية.