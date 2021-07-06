في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، ينقلب الرحم نحو الخارج، بحيث يبرز من خلال عنق الرحم وإلى المهبل أو من خلاله.

قد ينقلب الرحم إذا كانت المشيمة متصلة بإحكام وسحبها الأطباء بشدة لإزالتها.

الرحم المقلوب هو حالة طبية طارئة يجب معالجتها فورًا.يقوم الأطباء بإعادة الرحم إلى وضعه الطبيعي باليد عادةً.قد تستدعي الحالة استعمال مسكنات الألم، والمُهدِّئات، وفي بعض الأحيان التخدير العام.يُعطى دواء لإرخاء الرحم (مثل تيربوتالين terbutaline) عن طريق الوريد عند الضرورة.تتعافى معظم النساء بشكلٍ كاملٍ بعد خضوعهنَّ لهذا الإجراء.

قد تُستطب الجراحة أحيانًا لإعادة الرحم إلى وضعه الطبيعي.