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الرحم المقلوب

حسبJulie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
تمت مراجعته ذو القعدة 1442

    في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، ينقلب الرحم نحو الخارج، بحيث يبرز من خلال عنق الرحم وإلى المهبل أو من خلاله.

    قد ينقلب الرحم إذا كانت المشيمة متصلة بإحكام وسحبها الأطباء بشدة لإزالتها.

    الرحم المقلوب هو حالة طبية طارئة يجب معالجتها فورًا.يقوم الأطباء بإعادة الرحم إلى وضعه الطبيعي باليد عادةً.قد تستدعي الحالة استعمال مسكنات الألم، والمُهدِّئات، وفي بعض الأحيان التخدير العام.يُعطى دواء لإرخاء الرحم (مثل تيربوتالين terbutaline) عن طريق الوريد عند الضرورة.تتعافى معظم النساء بشكلٍ كاملٍ بعد خضوعهنَّ لهذا الإجراء.

    قد تُستطب الجراحة أحيانًا لإعادة الرحم إلى وضعه الطبيعي.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.