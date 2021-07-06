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الحبل القَفَوي

حسبJulie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
تمت مراجعته ذو القعدة 1442

    الحبل القفوي nuchal cord هو الحبل السُّرِّي الملتف حول عنق الجنين.

    تحدث حالة الحبل القفوي في نَحو ربع حالات الولادة.لا يُصاب المولود بالضَّرر عادةً.

    يمكن اكتشاف وجود حالة الحبل القفوي قبل الولادة في بعض الأحيان من خلال التصوير بتخطيط الصدى ولكن لا توجد ضرورة للقيام بأيِّ إجراء.يتحرَّى الأطباء عن هذه الحالة بشكلٍ روتيني في أثناء الولادة.فإذا شعروا بوجود تلك الحالة فيمكنهم تمرير الحبل فوق رأس الطفل.وإذا كان الحبل ملتفًّا بإحكامٍ على رقبة المولود في بعض الأحيان، فيمكن عندها تثبيته وقطعه قبل توليد الكتفين.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.