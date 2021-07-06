الحبل السُّرِّي المُتَدلِّي

تدلِّي الحبل السري هو الحالة التي يخرج فيها الحبل السري من المهبل قبل الطفل.

يحدث تدلِّي الحبل السري في ولادة واحدة تقريبًا من كلِّ ألف ولادة.عندما يتدلَّى الحبل السري، يمكن أن يضغط جسم الجنين على الحبل وبالتالي يقطع إمدادات الدَّم إلى الجنين.

قد يكون هذا الاختلاط غير الشائع واضحًا أو خفيًّا.

التَّدلِّي الواضح تكون الأغشية مُمزَّقة، ويبرز الحبل السري إلى داخل المهبل أو خارجه قبل ظهور المولود.يحدث التَّدلِّي الواضح overt prolapse عادةً عندما تظهر قدما أو إليتي الطفل أولًا (مجيء مقعدي).ولكنَّه قد يحدث عند ظهور رأس الطفل أولاً، وخصوصًا إذا حدث تمزُّقٌ مُبكِّرٌ للأغشية أو لم ينتقل الجنين إلى حوض المرأة.وإذا لم ينزل الجنين، يمكن لاندفاع السائل الذي يتزامن مع تمزق الأغشية أن يحمل الحبل إلى الخارج قبل الجنين. في حالة تدلِّي الحبل، يجب إجراء ولادة قيصرية فوريَّة لمنع انقطاع جريان الدَّم إلى الجنين.وحتى تبدأ الجراحة، تقوم الممرضة، أو القابلة، أو الطبيب برفع جسم الجنين عن الحبل لتفادي انقطاع جريان الدَّم من خلال الحبل المُتدلِّي.