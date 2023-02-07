كيسة غدة سكين

لا تتسبَّبُ معظم كيسات غدة سكين التي تقل عن نصف إنش (سنتيمتر واحد تقريبًا) في ظهور أيّة أعراض.بينما تتسبَّب بعضُ الكيسات الأكبر حجمًا في الشعور بالألم في أثناء النشاط الجنسي.ووتؤدي إلى ألم في أثناء التبوّل في بعض الأحيانقد تعيق الكيسات الكبيرة جريان البول عبرَ الإحليل.وفي مثل هذه الحالات، قد تكون الأعراضُ الأولى هي بداية مترددة عند التَّبوُّل والتَّقاطُر عندَ نهاية التَّبوُّل واحتباس البول.و إذا حدثت عدوى في السبيل البولي، قد تشعر النساء بحاجة مُلِحَّة ومُتكرِّرة للتَّبوُّل والشعور بالألم عند حدوثه.

إذا أُصبيت كيسات غدة سكين بالعدوى، فقد تتشكل خُراجات.تكون الخُراجات مؤلمةً عند جسِّها وممضّة ومتورِّمة.يبدو الجلد الذي يعلو الأقنية أحمرَ اللون.ولكن، لا تُعاني معظم النساء من الحُمَّى.