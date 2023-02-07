تظهر كيساتُ غدة سكين (Skene) بالقرب من فتحة الإحليل عند حدوث انسداد في الأقنية المُتَّصلة بغُدد سكين.
وتعدّ كيسات غدة سكين نادرة جدًا.
لا تظهر أعراض لدى العديدُ من الأشخاص الذين لديهم كيسات سكين، أو قد يعانون من تهيج بسيط فقط.
يمكن أن تتسبَّبَ الكيساتُ الكبيرة في الشعور بالألم في أثناء النشاط الجنسي، أو في أثناء التبوّل في بعض الأحيان.
يمكن للأطبَّاء اكتشاف أو تشخيص حالات النُّمو في أثناء فحص الحوض، ويجري اللجوءُ إلى التصوير بتخطيط الصدى أو تنظير المثانة لتأكيد التَّشخيص.
يمكن استئصال الكيسات التي تُسبِّبُ الأعراض.
وفي حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، تحدث خراجاتٌ وتُعالَج بالمضادَّات الحيويَّة، ومن ثمَّ يجري استئصال الكيسة أو إحداث فتحة دائمة فيها.
تتوضَّع غدد سكين، التي تُسمَّى كذلك الغدد المُحيطة بالإحليل أو المجاورة للإحليل، حول فتحة الإحليل.
التشريح التناسلي الأنثوي الخارجي
يوجد المهبل في مركز هذه الصورة، وهو قناة مكونة من عضلة ملساء.أما الفتحة الصغيرة التي تعلوه مباشرةً فهي الإحليل، وهي الفتحة من المثانة.إلى الأسفل من المهبل يوجد الشرج.فوق الإحليل يوجد البظر، وهو جسم من نسيج انتصابي يماثل القضيب.يُحيط الشفران الصغيران بالمهبل، وهما محاطان بالشفرين الكبيرين.يتوضع عظم العانة في الأعلى.يكون النسيج الأرجواني استمرارًا للبظر، وهو ساق البظر.كما تتكوَّن بصيلة الدهليز (اللون الأزرق) من نسيجٍ قابلٍ للانتصاب.وتوجد تحت البصيلة غدَّة بارثولين التي تفرز المخاط لتزليق المهبل.
BO VEISLAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تعدّ كيساتُ غدة سكين نادرة.وهي تتشكَّل عند حدوث انسدادٍ في القناة المُتَّجهة إلى الغُدَّة، نتيجة إصابة الغُّدَّة بالعدوى عادةً.إذا أصيبت هذه الأكياس بالعدوى، فقد تحدث عدوى في المسالك البولية.
أعراض كيسة غدة سكين
لا تتسبَّبُ معظم كيسات غدة سكين التي تقل عن نصف إنش (سنتيمتر واحد تقريبًا) في ظهور أيّة أعراض.بينما تتسبَّب بعضُ الكيسات الأكبر حجمًا في الشعور بالألم في أثناء النشاط الجنسي.ووتؤدي إلى ألم في أثناء التبوّل في بعض الأحيانقد تعيق الكيسات الكبيرة جريان البول عبرَ الإحليل.وفي مثل هذه الحالات، قد تكون الأعراضُ الأولى هي بداية مترددة عند التَّبوُّل والتَّقاطُر عندَ نهاية التَّبوُّل واحتباس البول.و إذا حدثت عدوى في السبيل البولي، قد تشعر النساء بحاجة مُلِحَّة ومُتكرِّرة للتَّبوُّل والشعور بالألم عند حدوثه.
إذا أُصبيت كيسات غدة سكين بالعدوى، فقد تتشكل خُراجات.تكون الخُراجات مؤلمةً عند جسِّها وممضّة ومتورِّمة.يبدو الجلد الذي يعلو الأقنية أحمرَ اللون.ولكن، لا تُعاني معظم النساء من الحُمَّى.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تشخيص كيسة غدة سكين
فحص الحوض
التصوير بتخطيط الصدى أو تنظير المثانة في بعض الأحيان
يستطيع الأطباء في أثناء فحص الحوض عادةً جَسَّ كيسات غدّة سكين أو الخُراجات، وتقدير ما إذا كانت كبيرةً بما يكفي للتَّسبُّب في حدوث أعراض.ولكن، يمكن استخدام التصويرٍ بتخطيط الصدى أو استعمال أنبوب مشاهدة مرن لرؤية المثانة (تنظير المثانة) بهدف تأكيد التَّشخيص.
علاج كيسة غدة سكين
استئصال الكيسة
بالنسبة للخُراجات، استعمال المضادَّات الحيوية، ثم استئصال الكيسة أو خلق فتحة دائمة فيها.
إذا سببت كيسات غدة سكين في حدوث أعراض، فيجري استئصالها، ويتم ذلك عادةً في عيادة الطبيب أو في غرفة العمليات.يَجرِي استعمالُ مُخدِّرٍ موضعي عادةً عند القيام بالإجراء في العيادة.أو يمكن إجراء توخيف (marsupialization).في هذا الإجراء، يقوم الأطباءُ بإجراء شِقٍّ صغيرٍ في الكيسة، ويَخِيطون الحوافّ الدَّاخلية للكيسة مع سطح الفرج.يُؤدِّي التَّوخيف Marsupialization إلى فتحة دائمة في الكيسة بحيث يمكن تصريفها حسب الحاجة.ويتمُّ هذا الإجراء في غرفة العمليات للمرضى الخارجيين.قد يكون من الضروري اللجوء إلى التخدير العام في بعض الأحيان.
وبالنسبة لمعالجة الخُراجات، تُستعمَل المضادَّات الحيويَّة عن طريق الفم لمدَّة تتراوح بين 7 - 10 أيام؛ثم، يَجرِي استئصال الكيسة؛أو يتم إجراء توخيف.