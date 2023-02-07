سلائل عُنقيَّة

سلائل عنق الرحم cervical polyps هي حالاتُ نمو شائعة تشبه الأصابع التي تبرزُ في الممرِّ الذي يمرُّ بعنق الرَّحم.تكون السلائلُ حميدةً (غير سرطانيَّة) بشكلٍ دائمٍ تقريبًا.

قد تكون ناجمةً عن التهابٍ مزمنٍ أو عن عدوى.

لا تُسبِّبُ معظمُ سلائل عنق الرحم ظهورَ أيَّة أعراض عادة، ولكن بعضها قد تؤدي إلى النزف المهبلي أو خروج مفرزات شبيهة بالقيح.

يستطيع الأطبَّاءُ مشاهدة أو تَحسُّسَ الكيسات في أثناء فحص الحوض عادةً.

يجري استئصالُ السلائل، التي تُسبِّبُ النَّزف أو خروج مفرزاتٍ، في أثناء فحص الحوض في عيادة الطبيب.

توجد سلائلُ عنق الرحم عندَ حوالى 2- 5% من النساء.قد تكون ناجمةً عن التهابٍ مزمنٍ أو عن عدوى.

أعراض سلائل عنق الرحم لا تُسبِّبُ معظمُ سلائل عنق الرحم ظهورَ أيَّة أعراض.تُسبب بعضُ السلائل النزف بين الدورات الطمثية أو بعدَ النشاط الجنسي.نادرًا ما تُصابُ الأورامُ الحميدة بالعدوى، ممَّا يتسبَّبُ في خروج مفرزاتٍ تشبه القيح من المهبل. يكون لونُ السلائل ورديًّا مُحمرًّا عادةً، وقطرها أقلَّ من حوالى 1 سم. سليلة في عنق الرحم الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص سلائل عنق الرحم فحص الحوض يمكن للأطباء اكتشاف السلائل عندما يقومون بفحص الحوض.