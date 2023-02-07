انفتال المُلحقات

يُعرّف انفتال الملحقات بأنه انفتالُ المبيض وأحيانًا البوق الرحمي، ممَّا يؤدي إلى تعليق أو قطع إمدادات الدَّم عن هذه الأعضاء.

يتسبَّب الانفتالُ في حدوث ألم شديد ومفاجئ، وكثيرًا ما يكون مصحوبًا بغثيان وتقيّؤ.

يستخدم الأطباءُ جهاز التصوير بتخطيط الصدى الذي يجري إدخاله في المهبل (تخطيط الصدى عبر المهبل) للمساعدة في التشخيص.

تُجرى الجراحة باستخدام تنظير البطن بشكل فوري لفكِّ التواء المبيض أو لاستئصاله.

ينفتل المبيضُ، والبوق الرحمي في بعض الأحيان، على الأنسجة الشبيهة بالرِّباط التي تدعمهما.يُعدُّ انفتالُ المبيض (التواء المُلحقات) من أكثر الحالات الطبية الطارئة شيوعًا عند النساء.يكون أكثر ميلًا للحدوث عند النساء في سن الإنجاب.وهو يحدث عندَ وجود مشكلة في المبيض عادةً.

تزيد الحالاتُ التالية من فرص حدوثه:

الحمل في حال وجود كيسة جسم أصفر كبيرة

استعمال الهرمونات لتحريض الإباضَة (لتدبير مشاكل العُقم)

تضخُّم المبيض، الذي ينجم عادةً عن أورام غير سرطانية (حميدة) أو عن كيسات

نوبة سابقة من التواء الملحقات

تكون نسبة تسبُّب الأورام غير السرطانيَّة في حدوث انفتال أكبر من نسبة تسبُّب الأورام السرطانيَّة في حدوث الانفتال.

وفي حالاتٍ نادرة، تحدث انفتالات طبيعيَّة للمبيض.وتكون إناث الأطفال والمراهقات أكثرَ عُرضةً لهذا النوع من الانفتال.

يقتصر انفتال الملحقات على جهةٍ واحدةٍ عادةً.يحدث الالتواء في المبيض عادةً، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان التواءٌ في البوق الرحمي أيضًا.إذا انقطعت إمدادات الدَّم إلى المبيضين و/أو قناتي فالوب لفترة طويلة جدًا، فقد تتموت الأنسجة في هذه الأعضاء، وقد لا يتمكن المبيضان من العمل بشكل طبيعي أو قد تتضرر قناتا فالوب.

أعراض انفتال الملحقات يؤدي انفتالُ المبيض إلى شعور النِّساء بألمٍ شديدٍ ومفاجئٍ في منطقة الحوض.يتزامن الألمُ عادةً مع حدوث غثيان وتقيّؤ.قبلَ حدوث الألم المفاجئ، قد تعاني النِّساءُ من آلامٍ مُتقطِّعة وتشنُّجيَّة لعدَّة أيام أو حتّى لأسابيع في بعض الأحيان.قد يحدث هذا الألمُ نتيجة تكرُّر انفتال المبيض وانفكاكه.يمكن الشعورُ بإيلام في البطن. قد يكون الألم محسوسًا في جانب واحد فقط أو قد يكون منتشرًا في جميع أنحاء منطقة الحوض. تُعاني بعض النساء من الحُمَّى أو تسرع نبضات القلب.

تشخيص انفتال الملحقات الأعراض

فحص الحوض

التصوير بتخطيط الصدى

الجراحة الاستكشافيَّة يشتبه الأطباءُ في انفتال الملحقات عادةً بناءً على أعراض ونتائج فحص الحوض والتصوير بتخطيط الصدى. يُجرى تصويرٌ بتخطيط الصدى باستعمال جهاز تخطيط الصدى الذي يُدخَلُ في المهبل (تخطيط الصدى عبر المهبل) لتأكيد التَّشخيص.إذا كان المبيضُ منتفلًا، فقد يُظهر هذا الإجراء تضخُّمه أو وجود كتلة فيه، ممَّا يدعم تشخيصَ انتفال المحلقات.كما يمكن لتخطيط الصدى الدوبلري الملون أن يُحدِّدَ عادةً ما إذا كان جريان الدَّم إلى المبيض قد جرى قطعه. يُعدُّ اللُّجوءُ إلى إجراء جراحةٍ استكشافية لتأكيد التَّشخيص الطريقة الوحيدة.