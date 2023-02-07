الكيسات البشرويَّة والاشتماليَّة الفرجية

تشتمل الكيساتُ التي تظهر على الفرج على الكيسات الاشتماليَّة inclusion cysts والكيسات البشرويَّة epidermal cysts.الكيساتُ الاشتماليَّة الفَرجيَّةvulvar inclusion cysts هي أكياس صغيرة تحتوي على نسيجٍ من سطح الفرج.الكيساتُ البشرويَّة الفرجيَّة vulvar epidermal cysts تكون مماثلة، ولكنَّها تحتوي على مُفرزات من الغدد المنتجة للزيت (زُهميَّة) القريبة من جُريبات الشعر.

تُعدُّ الكيساتُ الاشتماليَّة هي الكيسات الأكثر شُيُوعًا في الفرج.الفرجُ هو المنطقة التي تحتوي على الأعضاء التناسليَّة الخارجيَّة.كما قد تظهر الكيساتُ الاشتماليَّة في المهبل.وقد تكون ناجمةً عن إصابات، مثل التَّمزُّقات التي تحدث في أثناء الولادة.عندما تحدث إصابةٌ في الفرج، قد يُحتَبس نسيجٍ من سطحه (النسيج الظهاري) تحت السطح.تظهر بعضُ الكيسات الاشتماليَّة من تلقاء نفسها.

الأعضاءُ التناسلية الخارجية الأنثويَّة

يمكن أن تظهر الكيساتُ البشرويَّة عندما تصبح القنوات الواصلة إلى الغدد الدهنية (الزُّهميَّة) مغلقة؛ثمَّ تتجمَّع مُفرَزاتٌ من هذه الغدد تحت سطح الجلد.

يتضخَّم نوعا الكيسات في نهاية المطاف، ويُصبحان مُصابين بالعدوى في بعض الأحيان.قد تكون الكيساتُ المصابة بالعدوى حمراءَ اللون ومؤلمة عندَ الجَسِّ، وتجعل النشاط الجنسي مؤلمًا.

لا تُسبِّبُ الكيساتُ التي لا تُصاب بالعدوى أيَّة أعراضٍ عادةً، ولكنَّها تُسبِّبُ تهيجًا في بعض الأحيان.وتكون إما بيضاء أو صفراء اللون، وقطرها أقل من سنتيمتر عادةً.

الكيسات البشرويَّة والاشتماليَّة الكيسة الاشتمالية المهبلية عادةً ما تكون الكيسات الاشتمالية المهبلية صغيرة ولا تسبب أعراضًا. By permission of the publisher.From Spitzer M, Mann M.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998.(Courtesy of the International Society for the Study of Vulvar Disease.) الكيسات الاشتمالية البشروية الفرجية تكون العديد من الكيسات مرئية على كلا الجانبين من الفرج. By permission of the publisher.From Kaufman R, Brown D.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998. الكيسة الاشتمالية المهبلية عادةً ما تكون الكيسات الاشتمالية المهبلية صغيرة ولا تسبب أعراضًا. By permission of the publisher.From Spitzer M, Mann M.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998.(Courtesy of the International Society for the Study of Vulvar Disease.) الكيسات الاشتمالية البشروية الفرجية تكون العديد من الكيسات مرئية على كلا الجانبين من الفرج. By permission of the publisher.From Kaufman R, Brown D.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998.

التَّشخيص فحص الحوض يستطيع الأطبَّاءُ عادةً مشاهدة أو الشعور بالكيسات في أثناء فحص الحوض .