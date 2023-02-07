الأورام البِطَانِية الرَحِمِيّة الفرجية

الأورامُ البطانيَّة الرَّحميَّة الفرجيَّة vulvar endometriomas هي كيسات نادرةٌ ومؤلمة ومليئة بالدَّم، تحدث عندَ ظهور أنسجة من بطانة الرحم (نسيج بطاني رحمي) في الفرج.

قد تكون الأورامُ البطانيَّة الرحميَّة مؤلمةًً، وخصوصًا في أثناء النشاط الجنسي وقبل الدورة الطمثية وخلالها.

يستطيع الأطبَّاءُ تشخيص الأورامُ البطانيَّة الرَّحميَّة في أثناء فحص الحوض عادةً.

يُجرى استئصالٌ جراحي للأورام البطانيَّة الرحميَّة الموجودة في الفرج.

ولأسبابٍ غير معروفة، تبرز في بعض الأحيان قطعٌ من الأنسجة من بطانة الرحم (نسيج بطاني رحمي) إلى خارج الرحم.ويُسمَّى هذا الاضطرابُ الانتباذ البطاني الرَّحمي.نادرًا ما يحدث الانتباذ البطاني الرحمي في الفرج (الذي يتكون من الشفرين والأنسجة الأخرى المحيطة بفتحة المهبل).وهو أكثر شُيُوعًا في مواضع أخرى، مثل المَبيضين.

يُشكِّل النسيجُ البطاني الرحمي كيسة (وَرَم بِطانِيّ رَحِمِيّ) في بعض الأحيان.

تحدث الأورامُ البطانيَّة الرحميَّة في موضع عمليَّة سابقة غالبًا، مثل مكان بضع الفرج (شقٌّ لتوسيع فتحة المهبل للمساعدة على ولادة الطفل) أو إصلاح تمزّق في المهبل أو الفرج حدث في أثناء الولادة.

الأعضاءُ التناسلية الخارجية الأنثويَّة

أعراض الأورام البطانية الرحمية الفرجية قد تكون الأورامُ البطانيَّة الرحميَّة مؤلمةًً، وخصوصًا في أثناء النشاط الجنسي.تكون استجابةُ الأورام البطانيَّة الرحميَّة للهرمونات مماثلة لاستجابة الأنسجة البطانيَّة الرحميَّة الطبيعيَّة.وبذلك، يمكن أن تتضخَّم وأن تُسبِّبَ الألم، ولاسيّما قبل وخلال فترات الحيض.تتسبَّبُ الأورامُ البطانيَّة الرحميَّة في شعورٍ بالألم عندَ لمسها، وقد تبدو زرقاء اللون.ويمكن أن تتمزَّقَ لتُسبِّبَ ألمًا شديدًا.

تشخيص الأورام البطانية الرحمية الفرجية فحص الحوض يستطيع الأطبَّاء في أثناء فحص الحوض عادةً مشاهدة أو الشعور بالأورام البطانيَّة الرحميَّة التي تُسبِّب الأَعرَاض.