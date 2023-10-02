تنطوي اختبارات التحري عن سرطان الثَّدي والوقاية منه على:

يُعدُّ التصوير الشعاعيّ للثدي (الماموغرام) من أكثر الطرق فعالية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.وجرى تصميم هذا الفحص بحيث يكون حساسًا بشكلٍ يكفي للكشف عن احتمال الإصابة بالسرطان في مرحلةٍ مُبكِّرةٍ، وذلك لسنوات أحيانًا قبل أن تشعر المرأة فيه.نظرًا إلى أنَّ التصويرَ الشعاعيّ للثدي حساس جدًّا، فقد تشير النتائج إلى وجود سرطان بينما في الحقيقة لا يُوجَد (وهو ما يُسمى نتيجة إيجابية كاذبة).تتراوح نسبة الشذوذات التي يجري التحرِّي عنها في أثناء هذا الفحص وتكون غير سرطانية (أي عند النساء اللواتي ليست لديهنَّ أعرَاض أو كُتل)، بين 85 إلى 90% تقريبًا،وعادةً عندما تكُون النتيجة إيجابيةً، يُخطط للقيام بإجراءات تشخيصية أكثر نوعية، وتنطوي على خزعةٍ من الثدي عادةً.قد يُؤدِّي استخدَام التصوير الشعاعيّ للثدي إلى إغفال ما يصل إلى 15% من حالات سرطان الثدي.وهو أقلّ دقة عند النساء اللواتي لديهن نسيج ثدي كثيف.وبالتالي، قد تحتاج هؤلاء النساء لاختبارات إضافية، مثل تصوير الثدي بالأمواج فوق الصوتية، أو تصوير الثدي الشعاعي ثلاثي الأبعاد (التصوير المقطعي التخليقي)، أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

بالنسبة للتصوير الشعاعي للثدي، تُستخدم الأشعَّة السِّينية للتحقق من وجود مناطق غير طبيعية في الثدي.يقُوم فنِّي بوضع ثدي المرأة فوق لوح للأشعَّة السِّينية؛ثُمَّ يقوم بإنزال غطاء بلاستيكيّ قابل للتعديل على قمة الثدي ويضغط عليه بشكلٍ محكَم؛وهكذا يُصبح الثدي منبسطًا بشكلٍ يساعد على تصوير أكبر كمية من النسيج وتفحُّصها.يجري توجيه الأشعَّة السِّينية نحو الأسفل عبر الثدي ممَّا يُنتج صورة على اللوح.يجري أخذ صورتين لكل ثدي في هذه الوضعية؛ثُمَّ قد يضع الطبيبُ اللوحين بشكلٍ عاموديّ على جانبي الثدي، ويجري توجيه الأشعَّة السِّينية من الجانب؛حيث يحصل الطبيب من خلال هذه الوضعية على منظر جانبيّ للثدي.

قد يجري استخدام التصوير المقطعي التخليقي للثَّدي (التصوير الشعاعي للثدي ثلاثي الأبعاد) مع التصوير الشعاعي للثدي للحُصول على صورة واضحة ثلاثية الأبعاد وعالية التركيز للثدي.تجعل هذه التقنية من الأسهل نوعًا ما التحري عن السرطان، خُصوصًا عند النساء اللواتي لديهنَّ نسيج ثدي كثيف.ولكنَّ هذا النوع من التصوير الشعاعي للثدي يُعرِّض النساء إلى كمية أكبر من الإشعاع بالمُقارنة مع الطريقة التقليدية للتصوير الشعاعي للثدي.

تختلف التوصياتُ حول التحري الروتيني عن طريق التصوير الشعاعيّ للثدي،ويختلف الخبراء حولَ:

متى ينبغي البدء بالتصوير الشعاعيّ للثدي؛

وكم مرَّة ينبغي القيام به،

ومتى (أو إذا) ينبغي التوقُّف عَن استخدامه

هناك اختلافات بين الخُبراء بالنسبة إلى التوصيات حول متى ينبغي البدء بتصوير الثَّدي الشعاعيّ الروتينيّ.تنصح معظم المنظمات الطبية بإجراء اختبار التحري بالتصوير الشعاعي للثدي لبعض النساء ابتداءً من عمر 40 إلى 49 عامًا، ولجميع النساء ابتداءً من عمر 50 عامًا.

يوصَى بالبدء في عمر 50 عامًا، لأنَّ التصوير الشعاعي للثدي يكون أكثر دقة عند النساء في سن 50 أو أكبر.والسببُ في ذلك أنَّه مع تقدُّم النساء في العمر، يحلُّ النسيج الدهني محل النسيج الغدِّي الليفي في الثدي.تكون الشذوذات المجاورة للأنسجة الدهنية أسهل للكشف بواسطة التصوير الشعاعي للثدي.

لا تكون فائدة التحري واضحةً عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 إلى 49 عامًا.يخشى الخبراءُ من شعور المرأة بالقلق، أو النتائج الإيجابية الكاذبة، ومن مسألة البدء بالفحص بشكل مبكرٍ جدًا أو القيام به لمرَّات عديدة، وذلك لأنَّ التعرض إلى الأشعَّة سيزداد.

تكون النساء اللواتي لديهنَّ عوامل خطر لسرطان الثَّدي أكثر ميلًا للحُصول على فائدة من البدء بالتصوير الشعاعيّ للثدي قبل عُمر 50 عامًا،وينبغي عليهنَّ مُناقشة أخطار وفوائد هذا الفحص مع الطبيب.

وكلَّما جرى البدء بهذا الفحص، فهو يُكرر كل عامٍ أو عامين.

قد يَجرِي التوقُّف عن تصوير الثدي الشعاعيّ الروتينيّ في عُمر 75 عامًا، وذلك استنادًا إلى متوسط العمر المتوقَّع للمرأة ورغبتها في الاستمرار بهذا الفحص.

تكُون جرعة الأشعَّة المستخدمة في التصوير الشعاعي للثدي منخفضة جدًّا، وهي تُعَدّ آمنة.

قَد يُسبب التصوير الشعاعي للثدي بعض الانزعاج، ولكن يستمرُّ هذا الانزعاج لبضع ثوانٍ فقط.يجب تحديد موعد للتصوير الشعاعي للثدي في وقت مُعيَّن في أثناء الطمث عندما يكون الثديان أقل ميلًا للإيلام عند الجسّ.

ينبغي عَدم استخدام مُزيلات الروائح والمساحيق في اليوم الذي ستخضع فيه المرأة إلى الفحص الشعاعي للثدي، وذلك لأنها يُمكن أن تُؤثر في الصورة المأخوذة.يستغرق الإجراء بأكمله نَحو 15 دقيقةً.

التصويرُ الشعاعيّ للثدي: التحرِّي عن سَرطان الثدي

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