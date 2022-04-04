الطمث (الدورة الطمثيَّة)

الطمث هُو طرحٌ لبطانة الرَّحم endometrium يُرافقه نزفٌ،وهو يحدُث في دوراتٍ شهريَّة تقريبًا خلال حياة الإنجاب عند المرأة، ماعدا في أثناء الحمل.يبدأ الطمث في أثناء سن البلوغ (أول طمث)، ويتوقف بشكل دائم في سنّ اليأس.(يُعرّف سن اليأس بأنه مرور سنة واحدة بعد آخر دورة طمثية.)

من ناحية التعريف، تبدأ دورةُ الطمث في اليومِ الأول من النَّزف والذي يُحتَسب باليوم 1،وتنتهي قبلَ دورة الطمث الثانية مُباشرةً.تتراوح الدورات الطمثيَّة عادةً من حوالى 24 إلى 38 يومًا.وتتراوح نسبة النساء اللواتي لديهن دورات طمث لثمانية وعشرين يومًا بالضبط ما بين 10 إلى 15% تقريبًا.كما تكون دوراتُ الطمث غير منتظمة أيضًا عندَ 20% من النساء على الأقلّ،أي أنها تكون أطول أو أقصر من المَجال الطبيعي.يكون الاختلافُ في الطمث عادةً في أكثر درجاته، وتكون الفترات الفاصلة بين طمث وآخر هي الأطول، وذلك في السنوات من بعد أول طمث (الاستحاضة) مُباشرةً وقبلَ الوصول إلى سنّ اليأس.

تستمرُّ الدورة الطمثية بشكل اعتيادي من 4 إلى 8 أيَّام.وتَتراوح كميةُ الدَّم الذي يخرج في الطمث من 1/5 إلى 2 1/2 أونصة.ويُمكن أن يُساعدَ استخدام فوطة صحيَّة أو دحسة tampon، وذلك استنادًا إلى النَّوع، على الاحتفاظ بما يصل إلى أونصة من الدَّم.لا يتجلَّط دم الطمث إلّا إذا كان النزف غزيرًا، وذلك على العكس من الدَّم الذي ينجمُ عن الإصابة.

وتعملُ الهرمُونات على تنظيم الطمث،حيث يقوم الهرمون المُلوتِن والهرمون المُنبَِّه للجريب، وهما هرمونان تُنتجهما الغدة النخاميَّة، بتعزيز الإباضة وتحريض المبيضين على إنتاج هرمون الإستروجين وهرمون البروجستيرون.يُحرِّضُ هرمون الإستروجين وهرمون البروجستيرون الرحمَ والثديين ليُصبحا جاهزين لإخصابٍ مُحتَملٍ.

تنطوي الدَّورةُ الطمثيَّة على 3 مراحل:

المرحلة الجُريبيَّة (قبل إطلاق البُويضة)

مرحلة الإباضة (إطلاق البُويضة)

المرحلة الأصفريَّة أو اللوتينيَّة (بعدَ إطلاق البويضة)

التغيُّراتُ في أثناء الطمث

المرحلة الجريبيَّة تبدأ المرحلة الجريبيَّة في اليوم الأوَّل من النزف الطمثيّ (اليوم 1)،ولكن الحدثَ الرئيسيّ في هذه المرحلة هُو تخلُّق الجريبات في المبيضين.(الجريبات هي أكياس ممتلئة بسائل.) في بداية المرحلة الجريبية، تكون بِطانة الرحم ثخينةً مع سوائل ومواد مُغذِّية مُصمَّمة لتغذية المُضغَة.ولكن، إذا لم يجرِ إخصاب أيَّة بُويضة، تكون مُستويات الإستروجين والبروجستيرون مُنخفضةً،ونتيجة لذلك، يجري طرح الطبقات العلوية لبِطانة الرحمِ، ويحدث النزف الطمثيّ، وفي هذا الوقت، تزيد الغدةُ النخامية بعضَ الشيء من إنتاجها للهرمون المنبه للجُريب،ومن ثمّ يُحرِّضُ هذا الهرمون نموّ ما يتراوح بين 3 إلى 30 جريبًا،حيثُ يحتوي كل جُريب على بُويضة.وفي وقتٍ لاحقٍ من هذه المرحلة، ومع انخفاض مستوى هذا الهرمون، يستمر واحدٌ من هذه الجريبات (يُسمَّى الجُريب المُسيطر) في النمو،وسرعان ما يبدأ في إنتاج هرمون الإستروجين، بينما تبدا الجريبات المُنبّهة الأخرى في التفكّك.كما يبدأ هرمون الإستروجين المُتزايد بتحضير الرحم أيضًا، ويعمل على تحريض دفقةٍ كبيرة في مستويات الهرمون المُلوتن. تستمرّ المرحلة الجريبيَّة لفترةٍ تصل إلى حوالى 13 أو 14 يومًا في المُتوسِّط،وهي تختلف من ناحية طولها بشكلٍ كبير، وذلك بالمُقارنة مع مرحلةِ الإباضة والمرحلة الأصفريَّة،فهي تميلُ إلى أن تُصبِح أقصر عندما تقترب المرأة من سنّ اليأس.تنتهي المرحلة الجريبيَّة عندما ترتفع مستويات الهرمون الملوتن بشكلٍ كبيرٍ (دفقات)،ويُؤدِّي هذا الارتفاعُ الكبير في مستوى الهرمون الملوتن إلى إطلاق البويضة (الإباضة)، ويُشيرُ إلى بِداية المرحلة التالية.

مرحلة الإبَاضَة تبدأ مرحلة الإباضَة ovulatory phas عندما ترتفع مستويات الهرمون الملوتن بشكلٍ كبيرٍ،حيث يُحرِّضُ هذا الهرمونُ الجُريبَ المُسيطر على التبارُز من سطح المبيض ليتمزَّق أخيرًا ويُطلق البويضة.يزداد مستوى الهرمون المنبه للجريب بدرجةٍ أقلّ، تستمرُّ مرحلة الإباضة لفترةٍ تتراوَح بين 16 إلى 32 ساعةً عادةً،وهي تنتهي عندما يجري إطلاق البويضة، وذلك من بعد ما يتراوح بين حوالى 10 إلى 12 ساعةً للارتفاع الكبير في مستوى الهرمون المُلوتِن.يمكن إخصابُ البويضة فقط لفترة تصِل إلى حوالى 12 ساعةً من بعد أن يجري إطلاقها، ويُمكن التحرِّي عن الارتفاع الكبير في مُستوى الهرمون الملوتن عن طريق قياس مستوى هذا الهرمون في البول،حيث يُمكن استخدام هذا القياس لتحديد موعد حدوث الإباضة بشكل تقريبي.تعيش النطاف من 3 إلى 5 أيام، وبالتالي يمكن للبويضة أن تتخصب حتى ولو دخلت النطفة إلى السبيل التناسلي بعد تحريرها.في كل دورة، هناك نَحو 6 أيام يمكن للحمل أن يحدث ضمنها (تسمى فترة الخصوبة).تبدأ فترة الخصوبة قبل 5 أيام من الإباضة عادةً، وتنتهي بعد يوم واحد من الإباضة.يختلف العدد الفعلي لأيام الخصوبة من دورةٍ إلى أخرى ومن امرأةٍ إلى أخرى. وفي وقت الإباضة، تشعر بعضُ النساء بألمٍ كليلٍ في جانبٍ واحدٍ من أسفل البطن،ويُعرَف هذا الألم بألم الإباضة mittelschmerz (أي الألم بين دورتي طمث حرفيًا).قد يستمرُّ الألمُ لفترةٍ تتراوح بين بضع دقائق إلى بضع ساعات، وهو أمر طبيعي.وتشعر المرأة بهذا الألم عادةً في نفس جانب المبيض الذي قام بإطلاق البويضة.لا يُعرف السبب الدقيق للألم، ولكن من المحتمل أن يكون ناجمًا عن نمو الجريب أو خروج بضع قطرات من الدَّم عند الإباضة.قد يسبق هذا الألم أو يعقق تمزُّق الجريب، وقد لا يحدُث في جميع دورات الطمث. لا يتبدَّل إطلاقُ البويضة بين المبيضين في كل شهر ويبدو أنَّه يحدُث بشكلٍ عشوائيّ.وإذا جَرى استئصال مبيض، يعمل المبيض المتبقِّي على إطلاق بُويضةٍ كل شهر.