الأعضاءُ التناسليَّة الخارجية الأنثويَّة

تنطوي البنى التناسلية الخارجيَّة على جبل العانة (mons pubis)، والشفرين الكبيرين، والشفرين الصغيرين، والبظر.تُسمَّى المنطقةُ التي تحتوي على هذه البنى الفرج.

تقوم البنى التناسلية الخارجية بثلاث وظائف رئيسيَّة هي:

السماح للنُّطاف بدُخول الجسم

وِقاية الأعضاء التناسلية الداخلية من المكروبات المُعدِيَة

تأمين التزليق والمتعة الجنسيَّة

جبل العانة هو مُرتفع دائريّ من النسيج الدهنيّ يُغطِّي عظمَ العانة،وفي أثناء سن البلوغ، يُصبح مُغطَّى بالشَّعر.يحتوي جبلُ العانة على الغدد المفرزة للدهنِ (الغدد الزهميَّة sebaceous) التي تُطلِق مواد تُمارِسُ دورًا في الانجذاب الجنسيّ (الفيرومونات pheromones).

الشَّفران الكبيران (الشفتان الكبيرتان حرفيًا)، هُما طيات لحميَّة كبيرة نسبيًا من النسيج تُحيطُ بالأعضاء التناسلية الخارجية الأخرى، وتُؤمِّنُ الوقاية لها،ويحتوي الشفران الكبيران على غددٍ عرقيَّة وزهميَّة تُنتِجُ مفرَزاتٍ مُزلِّقَة.ينبت الشّعر على الشفرين الكبيرين في أثناء البلوغ.

يُمكن أن يكون الشفران الصغيران (الشفتان الصغيرتان حرفيًا) بحجمٍ صغيرٍ جدًا، أو يصل عرضهما إلى 5 سم،ويتموضعان في داخل الشفرين الصغيرين مُباشرةً، ويُحيطان بالفتحتين إلى المهبل والإحليل.تمنحُ التروية الدَّموية الجيِّدة الشفرين الصغيرين لونًا ورديًا،وفي أثناء التنبيه الجنسيّ، تُصبِحُ الأوعية الدمويَّة في الشفرين الصغيرين مُحتقنةً بالدَّم، ممَّا يُؤدِّي إلى انتفاخهما وإلى أن يُصبِحا أكثر حساسيَّة للتنبيه.

الأعضاءُ التناسلية الخارجية الأنثويَّة

العجان هُو المنطقة بين فتحة المهبل والشَّرج وتحت الشَّفرين الكبيرين،ويتراوح طوله بين حوالى 2 إلى 5 سنتمتراتٍ.

يُغطِّي الجلدُ الشفرين الكبيرين والعِجان، حيث يكون هذا الجلد مُشابهًا لما يُوجَد على بقيَّة أجزاء الجسم،بينما يُبطِّنُ غشاء مُخاطيّ الشفرين الصغيرين، ويبقى سطح هذا الغشاء رطبًا بسبب سائلٍ تُفرِزُه خلايا مُتخصِّصَة.

تُسمَّى فتحة المهبل بالمَولِج introitus،وتُعدُّ فتحة المهبل المدخلَ الذي يمرّ عبره القضيب في أثناء الجماع، وهي المخرج للدَّم في أثناءِ الطمث وللمولود في أثناء الوِلادة.

عندما يجري تنبيه غُدد بارثولين (تتوضع داخل النسج بالقرب من فتحة المهبل)، تقوم بإفراز سائلٍ لزجٍ يُساعد على التزلييق في أثناء الجماع.

تتوضع فتحةُ الإحليل التي تنقل البول من المَثانة إلى الخارجِ، فوقَ وأمام فتحة المهبل.

البَظر (يتموضَع بين الشفرين الصغيرين عند طرفيهما العلويين)، هُوَ بُرُوزٌ صغيرٌ يقابل القضيبَ عند الذكور،وكما هي الحال بالنسبة إلى القضيب، يكون البظر حساسًا جدًا للتنبيه الجنسيّ، ويُمكن أن ينتصِبَ،كما يُمكن أن يُؤدِّي تنبيهُه إلى رعشة الجماع.