ينبغي على المرأة الذهاب إلى مستشفى أو إلى مركز للولادة عند حدوث إحدى الحالات التالية:

تمزُّق الأغشية ("خروج ماء الرحم").

لمدة ساعة، تستمرُّ التقلصات لمدة 30 ثانية على الأقل، وتحدث بانتظام بفواصل زمنية لنحو 6 دقائق أو أقل.

في المرفق الصحي، سيقوم اختصاصي الرعاية الصحية بتقييم الأم والجنين.إذا كانت المرأة الحامل في مخاض نشط أو تمزَّقت الأغشية، يجري إدخال المرأة إلى وحدة المخاض والولادة.إذا كان الطبيب أو القابلة غير متأكدين من أنَّ المخاض قد بدأ، تجري مراقبة المرأة والجنين لمدة ساعة أو نحو ذلك عادةً.وإذا لم يتأكد المخاض خلال تلك الفترة، فقد تُرسَل المرأة إلى المنزل.

عندما يجري إدخال المرأة إلى وحدة المخاض والولادة، تُقاس علاماتها الحيوية وتؤخذ عينة من الدم لتحليلها.

يجري تسجيل وجود أصوات قلب الجنين ومعدلها، ويُجرى الفَحص السَّريري.ويُفحَصُ بطن المرأة لتقدير حجم الجنين، وما إذا كان وجه الجنين إلى الخلف أو الأمام (الوضعيَّة)، وما إذا كان ما يخرج من الجنين أولًا هُوَ الرأس أو الوجه أو الإليتين أو الكتف (المجيء).يُجرى تصوير بالأمواج فوق الصوتية في بعض الأحيان.

تؤثِّروضعيَّة ومجيء الجنين في طريقة مرور الجنين من خلال المهبل.تتكوَّن التَّوليفة الأكثر شيوعًا وأمانًا ممَّا يلي:

الرأس أوَّلًا

الوجه نحو الخلف (الوجه نحو الأسفل عندما تكون المرأة مستلقية على ظهرها)

انحناء العُنق نحو الأمام

انطواء الذقن نحو الدَّاخل

يُسمَّى خروج الرأس أوَّلًا بالمجيء الرأسي cephalic أو القِمِّي vertex.في أثناء الأسبوع أو الأسبوعين السابقين للولادة، يستديرُ معظم الأجنة بحيث يخرج الجزء الخلفي من الرأس أوَّلًا.تؤدي الوضعيَّة أو المجيء غير الطبيعي- مثل الأليتين أوَّلًا (المجيء المقعديّ) أو الكتف أولًا أو وجه الجنين إلى الأمام، إلى جعل الولادة أكثر صعوبة بشكلٍ ملحوظٍ بالنسبة للمرأة والجنين والطبيب،ويُوصي الأطباءُ بالولادة القيصرية.

قد يُجرى فحص مهبلي باستخدام موسّع لتحديد ما إذا كانت الأغشية قد تمزقت بالفعل.يستخدمُ الأطباءُ موسعًا (أداة معدنية أو بلاستيكية) لتبعيد جدران المهبل عن بعضها بعضًا.يجري تسجيل لون السائل الأمنيوسي،وينبغي أن يكون السَّائِل رائقًا وليست له رائحة ملحُوظة.إذا تمزَّقت الأغشية وكان لون السائل الأمنيوسي أخضر، فإن تغير اللون يكون ناجمًا عن البراز الأول للجنين (العقي الجنيني fetal meconium).

ثمَّ يقوم الطبيب أو القابلة بفحص عنق الرحم بالأصابع لتحديد مدى اتساع عنق الرحم (يُقاس بالسنتيمتر) ومدى انسحابه نحو الخلف (يُقاس كنسبة مئوية أو بالسنتيمتر).قد يتم تجاوز هذا الفحص إذا كانت المرأة تنزف أو إذا تمزَّقت الأغشية من تلقاء نفسها.

في حال وجود مخاوف من حدوث مُضَاعَفات بعدَ الفحص الأوَّلي، ومراقبة الجنين، والفحوصات المخبرية، تُجرى اختبارات أو مراقبة إضافية.

يجري إدخال خط ٍّوريديٍّ في ذراع المرأة عادةً في أثناء المخاض في المستشفى.يُستَعملُ هذا الخط لتزويد المرأة بالسوائل لوقايتها من التجفاف ولاستعمال الأدوية، إن لزم الأمر.

عندما يجري تسريب السوائل عن طريق الوريد، لا ينبغي على المرأة أن تأكل أو تشرب في أثناء المخاض، على الرغم من أنَّها قد تختارُ شرب بعض السوائل وتناول بعض الطعام الخفيف في بداية المخاض؛فالمعدة الفارغة في أثناء الولادة تجعل المرأة أقلَّ ميلًا للتقيُّؤ.وفي حالاتٍ نادرة جدًّا، يَجرِي استنشاق القيء، وذلك بعد التخدير العام عادةً، والذي قد يُسبب التهابًا رئويًا شديدًا.