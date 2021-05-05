مع اقتراب موعد الولادة، يقوم الطبيب أو القابلة بتفحص المهبل لتحديد موضع رأس الجنين.عندما يكون عنق الرحم مفتوحًا بشكلٍ كامل (متوسِّعًا) ورقيقًا ومسحوبًا (إمِّحاء)، يُطلَب من المرأة أن تضغط وتدفع مع كل انقباضة للمساعدة على تحريك رأس الجنين نحو أسفل من خلال الحوض، ولتوسيع فتحة المهبل بحيث يظهر المزيد والمزيد من رأسه.قد تقوم القابلة بتدليك المنطقة حول فتحة المهبل (العِجان perineum) وتُطبِّقُ كمادات دافئة عليها.قد تساعد هذه التقنيات على تمطيط النسج حول فتحة المهبل ببطءٍ، وعلى الوقاية من التمزُّقات، ولكنها قد تزيد من خطر العدوى.

عندما يظهر أكثر من إنشٍ واحدةٍ (3 إلى 4 سنتمترات) من الرأس، يضع الطبيب أو القابلة يدًا على رأس الجنين في أثناء انقباضةٍ لضبط خروجه.وعندما يبدأ الجزء الأوسع من رأس الصغير بالمرور من خلال فتحة المهبل، أي عندما لا يعود للخلف مع كل انقباضة، يجري التخفيف من خروج الرأس والذقن من فتحة المهبل للوقاية من تمزُّق النسج عند الأم.

التكليل في أثناء الولادة الصورة

يُمكن استخدام الاستخراج بالتَّخلية للمساعدة على توليد الرأس عندما يكون الجنين في ضائقة أو عندما تواجه المرأة صعوبةً في الدفع.

تُستخدَمُ الملاقطُ في بعض الأحيان لنفس الأسباب، ولكن يكون استخدامها أقل مقارنة مع الاستخراج بالتَّخلية.

بضع الفرج الصورة

بضع الفرج هو شقٌّ يُوسِّع فتحة المهبل لتسهيل عملية الولادة،ولم يَعُد يُجرِى بشكلٍ روتيني،ويُستخدم فقط عندما لا تتمطَّط النسج المحيطة بفتحة المهبل بشكلٍ كافٍ، وتحول دُون ولادة الصغير.يقي هذا الإجراء النسجَ من التمطُّط بشكل مفرطٍ وقد يساعد على عدم تمزقها بعنف.وللقيام بهذا الإجراء، يقوم الطبيب بحقن مخدر موضعي لتخدير المنطقة ويُحدثُ شقًا في المنطقة الواقعة بين فتحتي المهبل والشرج (تسمى منطقة العِجان).إذا لحق ضرر في العضلة المُحيطة بفتحة الشرج (مَصَرَّةُ المُستَقيم) في أثناء بضع الفرج، أو تمزَّقت في أثناء الولادة، فإنَّها تتعافى بشكلٍ جيدٍ عادةً إذا أصلحها الطبيب مباشرةً.

وبعد بروز رأس الطفل، يجري تدوير الجسم بشكل جانبي بحيث يمكن أن يَبرُز الكتفين بسهولة، واحدًا تلو الآخر.ينزلق بقية جسم الصغير للخارج بسرعة بعد خروج الكتف الأول عادةً.يجري شفط المخاط والسوائل من أنف وفم وحلق المولود،ويجري تثبيت الحبل السري وقطعه،ولا يُسبِّبُ هذا الإجراء أيَّ ألم.(يُترَك مشبك على جذع الحبل قريبًا من سرَّة الطفل وحتى يُختمَ الحبل، وذلك في غُضون 24 ساعة عادةً)؛ثم يجري تجفيف المولود ولفَّه ببطانية خفيفة الوزن، ويُوضَع على بطن المرأة أو في سريرٍ دافئ.