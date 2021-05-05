ينبغي على المرأة الذهاب إلى مستشفى أو إلى مركز للولادة عند حدوث إحدى الحالات التالية:

تمزُّق الأغشية.

تقلُّصات شديدة بفارق 6 دقائق أو أقل وتستغرق 30 ثانية أو أكثر.

عند الاشتباه في حدوث تمزُّق في الأغشية أو توسُّع في عنق الرحم لأكثر من إنشٍ ونصف (4 سنتمترات)، يجري إدخال المرأة إلى المستشفى.إذا كان الطبيب أو القابلة غير متأكدين من أنَّ المخاض قد بدأ، تجري مراقبة المرأة والجنين لمدة ساعة أو نحو ذلك عادةً، وإذا لم يجرِ تأكيد المخاض وقتئذٍ، فقد تُرسَل إلى المنزل.

عند إدخال المرأة إلى المستشفى، يجري تسجيل قوَّة ومدَّة وتكرار التقلصات،ويجري قياس وزن المرأة وضغط الدَّم ومُعدل ضربات القلب والتنفس ودرجة الحرارة وتُؤخذ عيناتٌ من البول والدَّم للتحليل.ويُفحَصُ بطنها لتقدير حجم الجنين، وما إذا كان وجه الجنين إلى الخلف أو الأمام (الوضعيَّة)، وما إذا كان ما يخرج من الجنين أولًا هُوَ الرأس أو الوجه أو الإليتين أو الكتف (المجيء).

تؤثِّروضعيَّة ومجيء الجنين في طريقة مرور الجنين من خلال المهبل.تتكوَّن التَّوليفة الأكثر شيوعًا وأمانًا ممَّا يلي:

الرأس أوَّلًا

الوجه نحو الخلف (الوجه نحو الأسفل عندما تكون المرأة مستلقية على ظهرها)

اتِّجاه الوجه والجسم بزاوية نحو اليمين أو اليسار

انحناء العُنق نحو الأمام

انطواء الذقن نحو الدَّاخل

تكتُّف الذراعين عبر الصدر

يُسمَّى خروج الرأس أوَّلًا بالمجيء الرأسي cephalic أو القِمِّي vertex.في أثناء الأسبوع أو الأسبوعين السابقين للولادة، يستديرُ معظم الأجنة بحيث يخرج الجزء الخلفي من الرأس أوَّلًا.تؤدي الوضعيَّة أو المجيء غير الطبيعي- مثل الأليتين أوَّلًا (المجيء المقعديّ) أو الكتف أولًا أو وجه الجنين إلى الأمام، إلى جعل الولادة أكثر صعوبة بشكلٍ ملحوظٍ بالنسبة للمرأة والجنين والطبيب،ويُوصي الأطباءُ بالولادة القيصرية.

يُجرى فحص مهبلي باستخدام موسّع لتحديد ما إذا كانت الأغشية قد تمزقت بالفعل.يستخدمُ الأطباءُ موسعًا (أداة معدنية أو بلاستيكية) لتبعيد جدران المهبل عن بعضها بعضًا.ثمَّ يقوم الطبيب أو القابلة بفحص المهبل وعنق الرحم يدويًا لتحديد مدى اتساع عنق الرحم (يُقاس بالسنتيمتر) ومدى انسحابه نحو الخلف (يُقاس كنسبة مئوية أو بالسنتيمتر).قد يتم تجاوز هذا الفحص إذا كانت المرأة تنزف أو إذا تمزَّقت الأغشية من تلقاء نفسها.يجري تسجيل لون السائل الأمنيوسي،وينبغي أن يكون السَّائِل رائقًا وليست له رائحة ملحُوظة.إذا تمزَّقت الأغشية وكان لون السائل الأمنيوسي أخضر، فإن تغير اللون يكون ناجمًا عن البراز الأول للجنين (العقي الجنيني fetal meconium).

يجري إدخال خط ٍّوريديٍّ في ذراع المرأة عادةً في أثناء المخاض في المستشفى.يُستَعملُ هذا الخط لتزويد المرأة بالسوائل لوقايتها من التجفاف ولاستعمال الأدوية، إن لزم الأمر.

عندما يجري تسريب السوائل عن طريق الوريد، لا ينبغي على المرأة أن تأكل أو تشرب في أثناء المخاض، على الرغم من أنَّها قد تختارُ شرب بعض السوائل وتناول بعض الطعام الخفيف في بداية المخاض؛فالمعدة الفارغة في أثناء الولادة تجعل المرأة أقلَّ ميلًا للتقيُّؤ.وفي حالاتٍ نادرة جدًّا، يَجرِي استنشاق القيء، وذلك بعد التخدير العام عادةً.يمكن أن يتسبَّبَ استنشاق القيء في حدوث التهابٍ في الرئتين، ويُمكن أن يُهدد حياة الأم.تُعطَى مضادات الحموضة للنساء اللواتي يخضعن لولادة قيصرية عادةً، وذلك للتقليل من خطر تضرُّر الرئتين إذا جرى استنشاق القيء.