العقم غير المفسر

التحفيز أو التنبيه المبيضي المضبوط

التقنيات المساعدة على الإنجاب في بعض الأحيان

عندما لا يُوجَد أي تفسير للعقم، يمكن استخدامُ أسلوب يُسمَّى التنبيه المبيضي المضبوط.

قد يجعل التنبيهُ المَبيضي المَضبوط الحملَ أكثرَ احتمالا، وقد يساعد النساءَ على الحمل بسرعةٍ أكبر.ولكن، قد يؤدِّي هذا العلاج إلى الحمل بأكثر من جنين واحد.

ينطوي التنبيهُ المَبيضي المَضبوط على ما يلي:

تُعطَى المرأة دواء للخُصُوبَة (كلوميفين)، والذي يحفز عددًا من البويضات لتنضجَ وتُطلَق، وموجِّهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية، التي تنبّه الإباضة، لمدَّة تصل إلى ثلاث دورات طمثية.

يتم وضعُ السَّائِل المنوي في الرحم مباشرة لتجاوز المخاط (الإمناء الاصطناعي داخل الرحم) في غضون يومين بعدَ العلاج بموجِّهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية.

فإذا لم ينجح الحملُ بعدَ هذا العلاج، يمكن القيام بأيٍّ مما يلي:

تنطوي طريقةٌ أخرى للتحفيز المبيضي المضبوط على إعطاء المرأة موجِّهات الغُدَد التناسليَّة البشريَّة (مستحضرات تحتوي على الهرمونات التي تحفز جُرَيبَات المبيضين لتنضج)، يليها إعطاء موجِّهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG) لتنبيه الإباضَة، ثم الإمناء الاصطناعي داخل الرحم

بما أن الحمل متعدد الأجنة يشكل خطرًا، فغالبًا ما يلجأ الأطباء بشكل مباشر إلى التخصيب في المختبر وتجنب تحفيز المبيض.