تشمل التقنيات المساعدة على الإنجاب (ARTs) العمل على الحيوانات المنوية والبويضات أو الأجنة في المختبر بهدف إحداث حمل.
إذا كان علاج العقم بالأدوية فقط لا يؤدي أو من غير المحتمل أن يؤدي إلى الحمل، فيمكن النظر في العلاج باستخدام التقنيات المساعدة على الإنجاب، مثل الإخصاب في المختبر.وهذه التقنياتُ أكثر نجاحًا في النساء تحت عمر 35 سنة.
قد تُؤدِّي المعالجة بالتقنيات المساعدة على الإنجاب إلى الحمل المتعدد (مثل التوائم الثنائية أو الثلاثية)، ولكن احتمال ذلك يكون أقلّ مقارنةً بالعلاج بأدوية الخصوبة.
في بعض الأحيان التخصيب في المختبر (IVF) إذا كان خطرُ الشذوذات الوراثية عاليًا، يمكن في كثير من الأحيان إجراءُ اختبار للمضغة قبل زرعها في رحم المرأة.ويُسمَّى هذا الاختبارُ بالاختبار الجيني قبل الزرع أو التعشيش.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العُقم).
هل تعلم...
الإمناء الاصطناعي داخل الرحم
تقنية أو طريقة الإمناء الاصطناعي داخل الرحم التي تختار الحيوانات المنوية الأكثر نشاطًا، حيث تُوضَع بعدَ ذلك في الرحم مباشرة من خلال أنبوب يُدخل ضمن عنق الرحم.يجري اختيار أكثر الحيوانات المنوية نشاطًا عن طريق غسل عينة من السائل المنوي.يحاول الأطباءُ وضعَ الحيوانات المنوية المغسولة في وقت الإباضة نفسه.
يكون الإمناء داخل الرحم المستخدم لوحده أقلّ فعالية بكثير من الإخصاب في المختبر، ولكنه غالبًا ما يُجرب أولًا لأنه أقل بضعًا بكثير وأقل تكلفة.
التَّخصِيبُ في المختبر (أنبوب الاختبار) In vitro (test tube) fertilization (IVF)
يمكن أن يُستخدَم الإخصابُ في المختبر لعلاج العُقم، بغضِّ النظر عن السبب (بما في ذلك عندما يكون مجهولاً).
يشتمل التَّخصِيبُ في المختبر (التلقيح الاصطناعي) عادةً على ما يلي:
تحفيز المبيضين: يجري عادةً استعمال عدة أنواع من الأدوية لتحفيز مبيضي المرأة لإنتاج أكثر من بويضة واحدة.يُستعمل ليتروزول، و/أو كلوميفين، و/أو موجهة الغدد التناسلية البشرية لتحفيز تطور الجريبات (الحويصلات في المبيض التي تحتوي على البويضات).وغالبًا ما يَجرِي إعطاءُ ناهض أو مضادَّ للهُرمون المُطلِق لموجِّهة الغدد التناسلية GnRH لمنع حدوث الإباضة حتى تنضج عدَّة بيوض.ونتيجةً لذلك، يصبح عددٌ من البويضات ناضجًا عادة؛ثم تُعطَى موجَّهة الغُدَد التناسلية المشيمائية البشريَّة لتنبيه الإباضَة.بشكل بديل، يُستخدم منبِّه أو ناهض GnRH لتحفيز الإباضة عند النساء اللواتي لديهنَّ خطر مرتفع للإصابة بمُتلازمة فرط التنبيه المبيضي.في بعض الحالات، تُستخدم بويضة واحدة تتطور بشكلٍ طبيعي في أثناء الدورة الطمثية (أي دون استخدام أدوية الخُصُوبَة) من أجل التخصيب داخل المختبر .
استخراج البويضات المحرَّرة: بعدَ نَحو 34 ساعة لاحقًا، ينفذ إجراءٌ لاستخراج البويضات من المبيضين.يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بإدخال إبرة من خلال المهبل نحوَ المبيض (بتوجيه من التصوير بالأمواج فوق الصوتية)، ويأخذ البويضاتَ التي نمت وتخلَّقت.وفي بعض الأحيان، يَجرِي أخذُ البويضات من خلال أنبوب صغير (منظار بطن) يُدخَل من خلال شقٍّ صغير تحت السرة.
تخصيب البويضات: في مختبر متخصص بالتخصيب، يَجرِي وضعُ البويضات في طبق الزرع مع نطاف مُختارة بناءً على كونها الحيوانات المنوية الأكثر نشاطًا، بحيث يمكن أن يحدث الإخصاب.في بعض الأحيان، تُحقن نطفة واحدة في كلّ خلية بيضية (يسمّى حقن النطفة داخل الهيولى)، وخاصةً إذا كان إنتاج الحيوانات المنوية غير طبيعي عند الشريك الذكر.
تنمية الأجنة الناتجة: بعدَ إضافة الحيوانات المنوية، يسمح للبيوض أن تنمو لمدة 2 إلى 5 أيَّام.
زرع الأجنة في الرحم: يَجرِي نقلُ واحد أو عدد قليل من الأجنة الناتجة من طبَق الزَّرع إلى الرحم عن طريق إدخال أنبوب عبر المهبل وإلى عنق الرحم.يتم تحديد عدد الأجنة المزروعة وفقًا لحالة الأجنة، واحتمال نجاح العلاج، وتفضيلات الآباء المستقبليين.يجري زرع الأجنة عادةً بعد 6 أيام تقريبًا من تلقيح البويضة.
بسبب التحسن في علاج العُقم وتفضيل معظم الآباء لإنجاب طفلٍ واحدٍ فقط، غالبًا ما يُستخدم جنين واحد فقط عند كل عملية نقل.في حال وجود أجنة إضافية، فيمكن تجميدها لاستخدامها لاحقًا إذا لم يحدث الحمل أو لاستخدامها في حالات الحمل المستقبلية.
تعتمد احتمالاتُ حمل طفل في الإخصاب في المختبر على عواملَ كثيرة، ولكنَّ عمرَ المرأة قد يكون أكثرَ أهمِّية.في الولايات المتَّحدة، تُقدَّر فرص الحمل الناجح لكل بويضة جرى اقتناصها بحوالى 45٪ للنساء دون سن 35 عامًا وأكثر بقليل من 9% للنساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 41 و 42 عامًا.أما بالنسبة للنساء اللواتي تجاوزت أعمارهن 42 عامًا، فيُنصحن باستخدام بويضات من امرأة أخرى (متبرِّعة)، وذلك لأن معدل إنجاب مواليد أحياء باستخدام بويضاتهن منخفض للغاية (حوالي 3٪).
وأكبر خطر للإخصاب في المختبر هو
الحمل المتعدِّد (مثل التوائم الثنائية أو الثلاثية)
يؤدي الحمل المتعدد إلى زيادة المخاطر على المرأة والأجنة (وفي نهاية المطاف على حديثي الولادة).وقد تكون المُضَاعَفاتُ مرتبطة بالحمل؛فعلى سَبيل المثال، قد يحدث لدى المرأة ارتفاعٌ في ضغط الدم أو داء السكَّري أو نزف مفرط.ويرتفع خطر الإجهاض، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة.وبسبب هذه المُضَاعَفات المحتملة، ينقل الأطباء جنينًا واحدًا أو عددًا قليلًا من الأجنة إلى الرحم.
والعيوبُ الخلقية هي أكثر شُيُوعًا بين الأطفال الناجمين عن التلقيح الاصطناعي.ولكنَّ الخبراءَ لا يعلمون بشكل واضح ما إذا كان السببُ يتعلق بالتقنية أو بمشاكل الخُصُوبَة التي جعلت التخصيب الاصطناعي ضروريًا.كما جَرَى الحمل بملايين الأطفال من خلال التخصيب في المختبر، ولم يكن لدى الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال أيّة عيوب خلقية.
خيارات إضافية تتعلق بالتقنيات المساعدة على الإنجاب
حقنُ الحيوانات المنوية داخل الهيولى Intracytoplasmic sperm injection
يمكن اللجوءُ إلى حقن الحيوانات المنوية داخل الهيولى عندما
هناك مشكلة شديدة في الحيوانات المنوية.
يكون من المرجَّح أن تكونَ التقنيات الأخرى غيرَ ناجحة.
وهي تقنية شائعة لتخصيب البويضة عن طريق حقن نطفة واحدة فقط.إذا لزم الأمر، يُجرى ذلك كجزء من عملية التلقيح الصناعي.
وقد تكون العيوبُ الخلقية أكثرَ احتمالاً بعد هذا الإجراء، ربما بسبِّب ما يلي:
هذا الإجراء يمكن أن يضرّ بالبيوض، أو الحيوانات المنوية، أو الجنين.
إذا جَرَى استخدامُ الحيوانات المنوية من الرجال الذين لديهم صبغي Y غير طبيعي (أحد الصبغيين الجنسيين) في هذا الإجراء، فقد يتأثر نمو الأعضاء التناسلية عند الجنين الذكر، وهو ما ينجم عنه مشاكل خصوبة تشبه تلك التي عند الأب.وتنطوي معظمُ العيوب الخلقية لدى الأطفال المخصَّبين بحقن الحيوانات المنوية داخل الهيولى على الأعضاء التناسلية.
التبرع بالبويضات أو النطاف
في بعض الأحيان يُظهر تقييم العُقم أن نجاح مُعالجَات العُقم غير محتمل أو أن المُعالجَات لم تنجح بعد عدة أشواط علاجية.واعتمادًا على أسباب ذلك، قد يختار الوالدان المستقبليان استخدام البويضات أو الحيوانات المنوية المتبرع بها.قد تأتي البويضات أو النطاف المتبرع بها من متبرع يعرفه الآباء المستقبليون أو من متبرع مجهول.
بالنسبة إلى البويضات المتبرع بها، تمر المتبرعة بالخطوات القليلة الأولى من عملية التخصيب الاصطناعي.في مختبر الخصوبة، تُوضَع البويضات في طبق استنبات مع الحيوانات المنوية للوالد الذكر المستقبلي.ثم يَجرِي نقل البويضات المخصبة إلى رحم الشريكة الأنثى المستقبلية.
كثيرًا ما يجري تجميد النطاف المُتبرع بها من متبرعين مجهولين وتخزينها في بنوك النطاف.وفي أثناء معالجة العقم، يَجرِي وضع النطاف المتبرع بها في طبقٍ استنبات مع بويضات الوالد المستقبلي ومن ثم تُنقل إلى الرحم.
حاملة الحمل
إذا كانت المرأة تعاني من تشوه في الرحم أو من حالة طبية تجعل الحمل أمرًا غير ممكن، فإن الناقل الحملي يكون خيارًا مطروحًا.الناقل الحملي هو المرأة التي تحمل الجنين في رحمها، ولكنها ليست الأم الجينية (لا تأتي البويضة من الناقل).يجري نقل البويضات الملقحة للوالدين المستقبليين إلى رحم الناقل الحملي.
تختلف الأم البديلة عن الناقل الحملي.في الحمل البديل، تأتي البويضة من الأم البديلة، لذلك فهي الأم الجينية.يُستعمل هذا الخيار على نحو أقل شيوعًا لأنه قد يكون أكثرَ تعقيدًا من الناحية العاطفية والقانونية بالمقارنة مع الناقل الحملي.
يكون النقل الحملي أو الأمومة البديلة أمرًا غير قانوني في العديد من البلدان.