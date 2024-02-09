التقنيات المساعدة على الإنجاب (ARTs)

يمكن أن يُستخدَم الإخصابُ في المختبر لعلاج العُقم، بغضِّ النظر عن السبب (بما في ذلك عندما يكون مجهولاً).

يشتمل التَّخصِيبُ في المختبر (التلقيح الاصطناعي) عادةً على ما يلي:

تحفيز المبيضين: يجري عادةً استعمال عدة أنواع من الأدوية لتحفيز مبيضي المرأة لإنتاج أكثر من بويضة واحدة.يُستعمل ليتروزول، و/أو كلوميفين، و/أو موجهة الغدد التناسلية البشرية لتحفيز تطور الجريبات (الحويصلات في المبيض التي تحتوي على البويضات).وغالبًا ما يَجرِي إعطاءُ ناهض أو مضادَّ للهُرمون المُطلِق لموجِّهة الغدد التناسلية GnRH لمنع حدوث الإباضة حتى تنضج عدَّة بيوض.ونتيجةً لذلك، يصبح عددٌ من البويضات ناضجًا عادة؛ثم تُعطَى موجَّهة الغُدَد التناسلية المشيمائية البشريَّة لتنبيه الإباضَة.بشكل بديل، يُستخدم منبِّه أو ناهض GnRH لتحفيز الإباضة عند النساء اللواتي لديهنَّ خطر مرتفع للإصابة بمُتلازمة فرط التنبيه المبيضي.في بعض الحالات، تُستخدم بويضة واحدة تتطور بشكلٍ طبيعي في أثناء الدورة الطمثية (أي دون استخدام أدوية الخُصُوبَة) من أجل التخصيب داخل المختبر .

استخراج البويضات المحرَّرة: بعدَ نَحو 34 ساعة لاحقًا، ينفذ إجراءٌ لاستخراج البويضات من المبيضين.يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بإدخال إبرة من خلال المهبل نحوَ المبيض (بتوجيه من التصوير بالأمواج فوق الصوتية)، ويأخذ البويضاتَ التي نمت وتخلَّقت.وفي بعض الأحيان، يَجرِي أخذُ البويضات من خلال أنبوب صغير (منظار بطن) يُدخَل من خلال شقٍّ صغير تحت السرة.

تخصيب البويضات: في مختبر متخصص بالتخصيب، يَجرِي وضعُ البويضات في طبق الزرع مع نطاف مُختارة بناءً على كونها الحيوانات المنوية الأكثر نشاطًا، بحيث يمكن أن يحدث الإخصاب.في بعض الأحيان، تُحقن نطفة واحدة في كلّ خلية بيضية (يسمّى حقن النطفة داخل الهيولى)، وخاصةً إذا كان إنتاج الحيوانات المنوية غير طبيعي عند الشريك الذكر.

تنمية الأجنة الناتجة : بعدَ إضافة الحيوانات المنوية، يسمح للبيوض أن تنمو لمدة 2 إلى 5 أيَّام.

زرع الأجنة في الرحم: يَجرِي نقلُ واحد أو عدد قليل من الأجنة الناتجة من طبَق الزَّرع إلى الرحم عن طريق إدخال أنبوب عبر المهبل وإلى عنق الرحم.يتم تحديد عدد الأجنة المزروعة وفقًا لحالة الأجنة، واحتمال نجاح العلاج، وتفضيلات الآباء المستقبليين.يجري زرع الأجنة عادةً بعد 6 أيام تقريبًا من تلقيح البويضة.

بسبب التحسن في علاج العُقم وتفضيل معظم الآباء لإنجاب طفلٍ واحدٍ فقط، غالبًا ما يُستخدم جنين واحد فقط عند كل عملية نقل.في حال وجود أجنة إضافية، فيمكن تجميدها لاستخدامها لاحقًا إذا لم يحدث الحمل أو لاستخدامها في حالات الحمل المستقبلية.

تعتمد احتمالاتُ حمل طفل في الإخصاب في المختبر على عواملَ كثيرة، ولكنَّ عمرَ المرأة قد يكون أكثرَ أهمِّية.في الولايات المتَّحدة، تُقدَّر فرص الحمل الناجح لكل بويضة جرى اقتناصها بحوالى 45٪ للنساء دون سن 35 عامًا وأكثر بقليل من 9% للنساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 41 و 42 عامًا.أما بالنسبة للنساء اللواتي تجاوزت أعمارهن 42 عامًا، فيُنصحن باستخدام بويضات من امرأة أخرى (متبرِّعة)، وذلك لأن معدل إنجاب مواليد أحياء باستخدام بويضاتهن منخفض للغاية (حوالي 3٪).

وأكبر خطر للإخصاب في المختبر هو

الحمل المتعدِّد (مثل التوائم الثنائية أو الثلاثية)

يؤدي الحمل المتعدد إلى زيادة المخاطر على المرأة والأجنة (وفي نهاية المطاف على حديثي الولادة).وقد تكون المُضَاعَفاتُ مرتبطة بالحمل؛فعلى سَبيل المثال، قد يحدث لدى المرأة ارتفاعٌ في ضغط الدم أو داء السكَّري أو نزف مفرط.ويرتفع خطر الإجهاض، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة.وبسبب هذه المُضَاعَفات المحتملة، ينقل الأطباء جنينًا واحدًا أو عددًا قليلًا من الأجنة إلى الرحم.

والعيوبُ الخلقية هي أكثر شُيُوعًا بين الأطفال الناجمين عن التلقيح الاصطناعي.ولكنَّ الخبراءَ لا يعلمون بشكل واضح ما إذا كان السببُ يتعلق بالتقنية أو بمشاكل الخُصُوبَة التي جعلت التخصيب الاصطناعي ضروريًا.كما جَرَى الحمل بملايين الأطفال من خلال التخصيب في المختبر، ولم يكن لدى الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال أيّة عيوب خلقية.