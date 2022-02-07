يمكن أن تحدث عدوى الثدي (التهاب الثدي mastitis) بعد الولادة (عدوى ما بعد الولادة)، وذلك في أثناء الأسابيع الستة الأولى عادةًً ودائمًا تقريبًا عند النساء اللواتي يستخدمن الرضاعة الطبيعيَّة.إذا لم تكن وضعيَّة الطفل صحيحةً في أثناء الرضاعة الطبيعيَّة، يُمكن أن تحدث تشققات وتقرحات.إذا أصبح جلد الحلم أو الجلد حولها مُتشقِّقًا، يمكن أن تدخل الجراثيم من الجلد إلى أقنية اللبن وأن تُسبِّب العدوى.

يبدو الثدي المصاب بالعدوى أحمر اللون ومتورِّمًا عادةً وتشعر المرأة بسخونة فيه مع إيلام عند الجسّ.قد يكُون جزءٌ من الثدي فقط أحمرَ ومؤلمًا،وقد تعاني النساء من الحمَّى،

وفي حالاتٍ نادرة، تؤدي حالات عدوى الثدي إلى تشكُّل جيبٍ من القيح (خُراج)،وتتورَّم المنطقة حول بالخُراج، وقد يتسرب القيح من الحلمة.

يستنِدُ الأطبَّاء في التَّشخيص إلى نتائج الفَحص السَّريري.

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