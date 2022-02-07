حالات العدوى ما بعد الولادة

بعد الولادة مباشرة، تزداد درجة حرارة جسم المرأة غالبًا،ويمكن أن تُشير درجة الحرارة التي تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى في أثناء أوَّل 12 ساعةً من بعد الولادة إلى عدوى، ولكن قد لا تكون كذلك،ومع هذا وفي مثل هذه الحالات، ينبغي تقييم حالة المرأة من قِبَل الطبيب أو القابلة.يجري تشخيص عدوى ما بعد الولادة بعد مرور 24 ساعة على حدوث الولادة عادةً، وكانت درجة حرارة جسم المرأة 38 درجة مئويَّة أو أعلى في قياسين على الأقل يفصل بينهما ستُّ ساعات.

من النَّادر أن تحدث حالات العدوى بعد الولادة لأنَّ الأطباء يحاولون الوقاية من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى العدوى أو يُعالجونها،ولكن قد تكون حالات العدوى خطيرة في حال حدثت؛ولذلك، إذا تجاوزت درجة حرارة جسم المرأة 38 درجة مئويَّة في أيَّ وقتٍ في أثناء الأسبوع الأول بعد الولادة، ينبغي عليها الاتصال بالطبيب.

قد تكُون حالات العدوى بعد الولادة: