يزداد خطر جلطات الدَّم (التهاب الوريد الخُثاري thrombophlebitis) خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع تقريبًا بعد الولادة (انظر اضطرابات الانصمام الخثاري في أثناء الحمل).تحدث جلطات الدَّم في الأوردة العميقة للساقين أو الحوض عادةً (اضطراب يسمى خُثار الوريد العميق deep vein thrombosis).

في بعض الأحيان، تنفصل إحدى هذه الجلطات وتنتقل عبر مجرى الدَّم إلى الرئتين، حيث تتوضَّع في أحد الأوعية الدَّمويَّة في الرئة، ممَّا يسدُّ جريان الدَّم،ويسمى هذا الانسداد الانصمام الرئوي pulmonary embolism.

كما قد تتشكَّل جلطات دمويَّة في الأوردة تحت الجلد مباشرةً في الساقين أيضًا،ويسمى هذا الاضطراب خُثار وريدي سطحي superficial venous thrombosis (التهاب الوريد الخُثاري السَّطحي).

أعراض جلطات الدَّم بعد الولادة قد تنجم الحُمَّى التي تحدث بعد الولادة عن جلطةٍ دمويَّة، وعندما تتشكل جلطة دموية في وريد الساق، فإنَّ الجزء المصاب من الساق، والذي يكون ربلة الساق غالبًا، قد يكون مؤلمًا ويُسبب الإيلام عند الجسّ ودافئًا ومُتورِّمًا.قد لا تُسبِّب الجلطة الدَّموية في الحوض أعراضًا، وقد يكون ضيق النَّفس العلامة الأولى على حدوث الانصمام الرئويم أو الألم الصدري.

تشخيص جلطات الدَّم بعد الولادة بالنسبة إلى خُثار الوريد العميق، التصوير بتخطيط الصَّدى

بالنسبة إلى الانصمام الرئوي، التصوير المقطعي المُحوسب يستطيعُ الأطباءُ تشخيص جلطات الدم السطحية استنادًا إلى الأعراض وفحص سريري عادةً، ويستنِدُ تشخيص خُثار الوريد العميق إلى نتائج التصوير بتخطيط الصَّدى عادةً.في بعض الأحيان، يكون اختبارٌ دمويّ لقياس بروتين المثنوي دي (مادةٌ تتحرَّرُ من جلطات الدَّم) مُفيدًا. إذا جرى الاشتباه في انصمام رئوي، يُجرى تصوير مقطعي مُحوسب للصدر بعد حقن عامل تباين ظليل للأشعَّة في وريد،ويجعل عامل التباين من السهل رؤية الانسداد.