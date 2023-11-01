لمحة عامة عن الأمراض خلال فترة الحمل

خلال فترة الحمل، يمكن أن تزيد الإصابة بحالة طبية من خطر مضاعفات الحمل بالنسبة للمرأة الحامل أو الجنين.قد يكون هذا الاضطراب

موجودًا لدى المرأة قبل أن تصبح حاملاً

نشأ خلال فترة الحمل ولكنَّه لا يرتبط بالحمل مباشرةً

يُعد كل من داء السكري وارتفاع ضغط الدم أمثلة لاضطرابات موجودة مسبقًا تزيد من خطر حدوث مشاكل صحية في أثناء الحمل.إذا كانت المرأة تعاني من مثل هذا الاضطراب وترغب في الحمل، فينبغي عليها أولاً التحدث مع الطبيب واتخاذ أي خطوات ضرورية لتدبير الاضطراب قدر الإمكان قبل الحمل.بمجرد أن تصبح المرأة المصابة بحالة طبية حاملاً، فقد تحتاج إلى رعاية خاصة، غالبًا من فريق من الاختصاصيين الطبيين.قد يضمُّ الفريق طبيبَ توليد (يمكن أن يكون متخصِّصًا أيضًا في رعاية الاضطراب خلال فترة الحمل) واختصاصيًّا في الاضطراب وسواهم من اختصاصيي الرعاية الصحية (مثل اختصاصي التغذية).

في بعض الأحيان، تحدث اضطراباتٌٌ لا ترتبط مباشرة بالحمل خلال فترة الحمل.يزيد بعضها من خطر حدوث مشاكل للنساء الحوامل أو الجنين.وهي تنطوي على اضطرابات

تؤثر في التروية الدموية إلى المشيمة

تزيد من خطر تشكل جلطات الدَّم

حالات العدوى التي يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا أو تشوهات جنينية

تنطوي على شيء في دم المرأة الحامل يمكن أن يمر عبر المشيمة ويُلحق الضرر بالجنين

تستدعي جراحة بطن مفتوحة

من المرجح أن تحدث بعض الاضطرابات خلال فترة الحمل نتيجة التغيُّرات الكثيرة التي يُسبِّبُها الحمل في جسم المرأة.ومن الأمثلة على ذلك: