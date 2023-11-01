الإصابة بكوفيد-19 أثناء الحمل

معظم المصابين بعدوى فيروس كوفيد-19 تظهر عليهم أعراض بسيطة أو لا تظهر عليهم أي أعراض، ولكن البعض يصاب بمرض شديد ويموت.وقد تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس.في بعض الأحيان، يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم أو التذوق هو العَرَض الأول.

بمجرد ظهور أعراض كوفيد-19، تكون النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد مقارنة مع الأشخاص الآخرين، خصوصًا إذا كانت لديهن حالات معينة (مثل السكري أو مرض القلب).قد تحتاج النساء المصابات بمرض شديد إلى دخول المستشفى، و/أو تلقي العناية المركزة، و/أو استخدام جهاز التنفس الصناعي.ولكن يبقى الخطر الإجمالي للمرض الشديد والوفاة بسبب كوفيد-19 منخفضًا عند النساء الحوامل.

يزداد خطر حدوث مشكلات أثناء الحمل (مثل الولادة المبكرة، وولادة طفل خديج، ومقدمات الانسمام الحملي) إذا كانت الأعراض معتدلة أو شديدة.