فقر الدَّم خلال فترة الحمل

عند حدوث إصابة بفقر الدَّم، لا يمكن للدَّم حمل الكثير من الأُكسِجين كما يفعل عادة.في البداية، لا يُسبِّبُ فقر الدَّم ظهور أية أعراض أو تكون مقتصرةً على الأعراض المُبهمة، مثل الشعور بالتعب والضَّعف وخفَّة الرأس.قد تبدو النساء المصابات شاحبات اللون.إذا كان فقر الدَّم شديدًا، قد يكون النبض سريعًا وضعيفًا ويمكن أن تشعر النساء بالضَّعف وقد يكون ضغط الدَّم منخفضًا.

إذا استمرَّ فقر الدَّم، فإنَّه قد يؤدي إلى ما يلي:

قد لا يحصل الجنين على كمية الأكسجين الكافية واللازمة للنُّمو والتطوُّر الطبيعي، وخصوصًا الدِّماغ.

يمكن أن تعاني النساء الحوامل من التَّعب الشديد ومن ضيق التَّنفُّس.

ويزداد خطر حدوث مخاض مُبكِّر.

بعد الولادة، يزداد خطر العدوى عند المرأة.

يمكن أن يؤدي النزف الذي يحدث عادةً أثناء المخاض والولادة إلى تفاقم فقر الدَّم بشكل خطير عند هؤلاء النساء.