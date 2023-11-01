حالات العدوى خلال فترة الحمل

لا تتسبَّب معظم حالات العدوى الشائعة التي تحدث خلال فترة الحمل كتلك التي تُصيب الجلد والسبيل التَّنفُّسي، في حدوث مشاكلَ خطيرة.ولكن، يمكن أن تمرَّ بعض حالات العدوى إلى الجنين قبل أو في أثناء الولادة وتلحقَ الضَّرر به أو أن تُسبِّبَ الإسقاط أو ولادة خديج.أيضًا، فإن ما إذا كان تناول المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات آمنًا أثناء الحمل هو أمر يوضع في الاعتبار.
تنطوي حالات العدوى المنتقلة بالجنس التي يمكن أن تُسبِّبَ حدوث مشاكل على ما يلي:
يمكن للعدوى المُتدثِّريَّة أن تُسبِّبَ ولادة خديج وتَمَزُّقُ الأَغشِيَّةِ المُبتَسَر.كما يمكن أن تتسبَّبَ في حدوث التهاب في العين (التهاب المُلتحمة) عند الأطفال حديثي الولادة.
ويمكن للسَّيَلان أن يُسبِّب التهاب الملتحمة عند الأطفال حديثي الولادة.
يمكن أن ينتقل مرض الزُّهري من الأم إلى الجنين عبر المشيمة.يمكن أن يسبب مرض الزهري في الجنين العديد من العيوب الخلقية ويسبب مشاكل في الأطفال حديثي الولادة.يتم اختبار النساء الحوامل بشكل روتيني لاكتشاف مرض الزهري في وقت مبكر من الحمل.عادةً ما يشفي علاج مرض الزهري في أثناء الحمل كلًا من الأم والجنين.
تنتقل عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري (فيروس العوز المناعي البشري) إلى الجنين في نَحو ربع حالات الحمل إذا لم تَجرِ مُعالَجَة النساء المصابات بالعدوى.ويُوصي الخبراء بأن تستعمل النساء المصابات بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري واحدًا أو أكثر من الأدوية المُضادَّة للفيروسات القهقريَّة خلال فترة الحمل.إذا تناولت النساء مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، يمكن تقليل خطر انتقال فيروس العوز المناعي البشري إلى الجنين إلى 1%.بالنسبة لبعض النساء المصابات بعدوى فيروس العوز المناعي البشري، قد تؤدي الولادة القيصرية المُخطَّط لها مسبقًا إلى تقليل خطر انتقال فيروس العوز المناعي البشري إلى الجنين.لا يبدو أنَّ الحمل يُسرِّعُ من تقدُّم عدوى فيروس العوز المناعي البشري عند النساء.
يمكن أن ينتقل الهربس التناسلي Genital herpes إلى الطفل في أثناء الولادة المهبلية.يمكن للأطفال المصابين بعدوى الهربس أن تحدث عندهم عدوى دماغيَّة مُهدِّدة للحياة تسمَّى التهاب الدِّماغ الهربسي herpes encephalitis.كما يمكن لعدوى الهربس عند الأطفال أن تُلحق الضرر بأعضاءٍ داخليَّةٍ أخرى وتُسبِّبَ قروح الجلد والفم أو ضررًا دائمًا في الدِّماغ أو حتى الوفاة.إذا أُصيبت النساء بتقرُّحات الهربس في المنطقة التناسلية في مرحلةٍ متأخرة من الحمل أو إذا ظهر الهربس لأوَّل مرة في أواخر الحمل، فتُنصَح النساء عادةً بالولادة قيصريًا، كي لا ينتقل الفيروس إلى الجنين.إذا لم تظهر أيَّة تقرُّحات وحدث الهربس مبكرًا، فإنَّ خطر انتقال العدوى يكون شديد الانخفاض.
عدوى فيروس زيكا لدى المرأة الحامل يمكن أن تتسبب في أن يكون للطفل رأس صغير (صغر الرأس).تكون الرأس صغيرة لأنها لم تتطور بشكل طبيعي.يمكن أن تسبب عدوى فيروس زيكا أيضًا تشوهات العين عند الطفل.ينتشر فيروس زيكا عن طريق البعوض، ولكن يمكن أن ينتشر أيضًا من خلال الجماع، ومن خلال عمليات نقل الدم، ومن المرأة الحامل إلى طفلها قبل أو أثناء الولادة.
تنطويحالات العدوى التي لا تنتقل جنسيًّا ويمكن أن تتسبَّب في حدوث مشاكل على ما يلي:
يمكن أن تتسبَّبَ الحصبة الالمانية في حدوث مشاكل، وخصوصًا ضعف النمو قبل الولادة (صغر حجم الطفل بالنسبة للعمر الحملي)، والساد، والعيوب الخِلقيَّة للقلب، ونقص السمع، وتأخُّر النُّمو.
يمكن لعدوى الفيروس المُضخِّم للخلايا Cytomegalovirus infection عبورَ المشيمة وإلحاقَ الضَّرر بكبد ودماغ الجنين الذي قد لا ينمو بقدر ما هو متوقَّع.
يزيد جدري الماء Chickenpox (الحُماق varicella) من خطر حدوث الإسقاط.قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضَرَر بعيني الجنين أو أن يَتَسبَّبَ في حدوث عيوبٍ في الأطراف، أو العمى، أو تخلف عقلي.يمكن أن يكون رأس الجنين أصغرَ من المعتاد.
قد يتسبَّبَ داء المُقَوَّسَات، وهو عدوى بالأوالي، في حدوث الإسقاط ووفاة الجنين وحدوث عيوب خِلقيَّة خطيرة.
داء الليستريَّات، هو عدوى جرثوميَّة تزيد من خطر المخاض المبكر، والإسقاط، وولادة جنين ميت.قد يُصابُ المواليد الجدد بالعدوى، لكن قد يتأخَّر ظهور الأعراض عدة أسابيع بعد الولادة.
قد تؤدي حالات العدوى الجرثوميَّة في المهبل (مثل الداء المهبلي البكتيري) إلى حدوث ولادة خديج أو تَمَزُّقُ مبكر للأغشية التي تحتوي على الجنين.
تزيد حالات عدوى السبيل البولي Urinary tract infections من خطر ولادة خديج وتَمَزُّقُ الأَغشِيَّةِ المُبتَسَر للأغشية المُحتوية على الجنين.
قد ينتقل التهاب الكبد عن طريق الاتصال الجنسي ولكن غالبًا ما ينتقل بطرق أخرى.وبالتالي، لا يُعد عادةً عدوى منتقلة بالجنس.يمكن لالتهاب الكبد في المرأة الحامل أن يزيد من خطر الولادة المبكرة.كما يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الولادة، مما يسبب مشاكل.
علاج حالات العدوى في أثناء الحمل
يجري استعمال الأدوية في بعض الأحيان، ويعتمد استعمالها على دراسة الفوائد والمخاطر النَّاجمة عن استعمالها
لتحديد ما إذا كان يجب علاج النساء الحوامل بأدوية مضادَّة للميكروبات antimicrobial drugs، فإنَّ الأطباء يقومون بالموازنة بين مخاطر استعمال الدواء ومخاطر العدوى.
تعتبر بعض الأدوية المضادة للبكتيريا، مثل البنسيلينات والسيفالوسبورينات والأدوية ذات الصلة بالإريثروميسين (تُسمَّى الماكروليدات)، آمنة للاستخدام بشكل عام أثناء الحمل.
قد تسبب الأدوية الأخرى المضادة للبكتيريا، بما في ذلك التتراسيكلينات والفلوروكينولونات، مشاكل في الجنين (انظر جدول بعض الأدوية وخطر حدوث مشاكل في أثناء الحمل).
كما يأخذ الأطبَّاء بعين الاعتبار مقدار الفوائد التي يمكن جنيها نتيجة استعمال العلاج.فمثلًا، إذا كانت النساء مصاباتٍ بالداء المهبلي البكتيري ولكن بدون ظهور أعراض وإذا لم يُعَدُّ الحمل شديد الخطورة، فمن غير المعروف ما إذا كان لمعالجة الداء المهبلي البكتيري أيَّة فوائد.