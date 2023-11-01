السرطان خلال فترة الحمل

نظرًا لأنَّ السرطان يميل إلى أن يكون مُهدِّدًا للحياة ولأنَّ تأخير العلاج قد يحُدُّ من فرص نجاح العلاج، فكثيرًا ما يُعالج السرطانَ بنفس الطريقة سواءٌ كانت المرأة حاملًا أو لم تكن.يمكن لبعض المُعالجَات المعتادة (الجراحة، والمُعالجة الكِيميائيَّة، والمُعالجة الشعاعيَّة) أن تَضُرَّ بالجنين.وبالتالي، يمكن لبعض النساء أن يأخذنَ إنهاء الحمل بعين الاعتبار.ولكن، يمكن توقيت المعالجات في بعض الأحيان بحيث يجري تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرَّض لها الجنين.

في بعض السرطانات (مثل سرطانات المستقيم والسرطانات النسائية)، يمكن تعديل العلاج أثناء الحمل.

يتطلب تشخيص وتدبير السرطان في أثناء الحمل أو في الفترة التي تلي الحمل (فترة ما بعد الولادة) فريقًا متعدد التخصصات، بما في ذلك اختصاصيو الأورام واختصاصيو الولادة ذات الخطورة العالية.

السرطان المستقيمي قد يتطلب سرطان المستقيم استئصال الرحم للتأكد من إزالة السرطان بأكمله.في مثل هذه الحالات، يمكن إجراء الولادة القيصرية في وقتٍ مبكِّرٍ بدءًا من الأسبوع الثامن والعشرون من الحمل بحيث يمكن إجراء استئصال الرحم والبدء بمعالجةٍ هجوميَّةٍ للسرطان.

سرطان عنق الرحم لا يبدو أن الحمل يزيد من سوء مآل سرطان عنق الرحم. إذا كانت المرأة الحامل لديها نتيجة اختبار لطاخة بابانيكولاو (Pap) غير طبيعية، يقوم الأطباء بفحص عنق الرحم باستخدام عدسة مكبرة ذات عينيتين (تنظير المهبل).تنظير المهبل لا يؤذي الجنين ولا يؤثر على الحمل.يستشير الأطباء عادة خبيرًا عند إجراء تنظير المهبل لمساعدتهم على تحديد ما إذا كان يجب أخذ عينة من أي نسيج غير طبيعي لفحصها تحت المجهر (خزعة).لا يتم إجراء خزعة عنق الرحم بشكل روتيني في النساء الحوامل لأن النزف والولادة المبكرة من المخاطر الناجمة عنها. إذا كان سرطان عنق الرحم في مرحلة مُبكِّرة جدًّا، فإنَّه يجري تأجيل المعالجة حتى بعد الولادة. أمَّا إذا كان سرطان عنق الرحم المُكتَشَف في مرحلةٍ أكثر تقدمًا وذلك في وقت مُبكِّرٍ من الحمل، فإنَّه تجري معالجته مباشرةً عند الحاجة عادةً. إذا جَرَى تشخيصه في وقتٍ متأخِّر من الحمل، يشرح الأطباء خطر تأجيل العلاج حتى يتسنى للمرأة أن تُقرِّرَ ما إذا كان تأجيل العلاج حتى بعد أن يصل الجنين إلى مرحلة النُّضج الكافية لحدوث الولادة.ومع ذلك، إذا كان السرطان متقدمًا، فسيتم إجراء الولادة القيصرية، يليها استئصال الرحم.

سرطانات نسائيَّة أخرى يُعد اكتشاف سرطانات المبيض، وبوقي فالوب، والصفاق أمرًا صعبًا بعد الأسبوع 12 من الحمل، لأنَّ الرَّحم يرتفع خارج الحوض، ممَّا يجعل اكتشاف السرطانات أكثر صعوبة. إذا كان سرطان المبيض في مرحلة متقدمة في أثناء الحمل، فقد يفضي إلى الوفاة قبل اكتمال الحمل.تحتاج النساء المصابات إلى إزالة كلا المبيضين في أسرع وقت ممكن. من النادر حدوث سرطان الرحم في أثناء الحمل.

سرطان الثدي يَصعُبُ اكتشاف سرطان الثدي خلال فترة الحمل نتيجة ضخامة الثديين.وإذا جرى اكتشاف وجود أيِّ كتلةٍ فإنَّ الأطبَّاء يقومون بتقييمها. يجب مُعالَجَة سرطان الثدي على الفور عادةً.